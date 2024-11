Frauenleiche gefunden: 46-Jährige lag tot im Keller

Am Nachmittag des 27. November 2024 wurde in Bad Vöslau, Bezirk Baden in Niederösterreich, eine 46-jährige Frau tot im Keller eines Wohnhauses aufgefunden. Die Entdeckung sorgt seither für Bestürzung in der Bevölkerung. Trotz der unklaren Todesumstände gibt es derzeit, wie die Polizei am 28. November 2024 mitteilte, keine konkreten Hinweise auf Fremdverschulden.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich führt intensive Ermittlungen durch, um die genauen Umstände des Todes aufzuklären. Eine Obduktion der Verstorbenen wurde bereits angeordnet, deren Ergebnisse in den kommenden Tagen erwartet werden. Diese könnten entscheidende Erkenntnisse über die Todesursache liefern und dabei helfen, offene Fragen zu klären.

Die Gemeinde ist besorgt

Die Nachricht hat in der lokalen Gemeinschaft große Sorge ausgelöst. Polizei und Behörden bemühen sich, die Bevölkerung zu beruhigen, und betonen, dass keine unmittelbare Gefahr besteht. Alle notwendigen Maßnahmen wurden ergriffen, um den Vorfall schnellstmöglich aufzuklären.