Achtung: Erneut Unwetterwarnungen für Wien!

Wie nun die Österreichische Unwetterzentrale warnt, soll Wien am Montagnachmittag erneut mit starken Gewittern zu rechnen haben. Berichten zufolge soll sogar Überflutungsgefahr bestehen.

Neben einigen Bezirken Niederösterreichs und des Burgenlands ist auch Wien von einem aus dem Südwesten heranziehenden Gewitter betroffen. In diesem Bereich besteht die Gefahr von sehr starkem Regen. Überflutung seien zudem zu erwarten.

Für Eisenstadt-Umgebung im Burgenland und Teile von Neusiedl am See gilt sogar die Warnstufe Rot. Für Wien gilt Warnstufe Orange. Aber auch in den Niederösterreichischen Bezirken Neunkirchen, Baden, Wiener Neustadt, Mödling, Wien-Umgebung und Bruck an der Leitha ist mit heftigen Unwettern zu rechnen.