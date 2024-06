Schockpreise an der Adria: 4,50 Euro für 0,75l stilles Wasser

Die sommerliche Urlaubssaison an der montenegrinischen Küste hat bereits Einzug gehalten, angelockt durch hohe Temperaturen und angenehme Meeresverhältnisse, strömen schon zahlreiche Besucher, insbesondere aus der regionalen Nachbarschaft, herein.

Starke Besucherströme aus der Region, insbesondere Serbien, verzeichnen bereits Engpässe an den Grenzübergängen, ein deutlicher Hinweis auf die beginnende Hochsaison. Die Familie Stojanovic aus Cacak, die ihren Urlaub im malerischen Canj (Montenegro) verbringt, erlebt bislang eine ungetrübte Urlaubsfreude. „Die zweite Junihälfte ist für uns die beste Reisezeit – das Wasser ist klar, und die Menschenmengen halten sich noch in Grenzen. Unser Apartment in Canj haben wir für 50 Euro pro Tag ergattert. Die Preise für Strandliegen variieren, doch rechnen wir durchschnittlich mit etwa 10 Euro, während ein Kaffee oder Bier am Strand üblicherweise zwei bis drei Euro kostet – eine Preisgestaltung, die im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben zu sein scheint“, berichtet Milan Stojanovic.

Preisschock

Jedoch steigen die Preise deutlich, sobald man sich Richtung Petrovac, Budva oder der Bucht von Kotor bewegt. Hier scheint es unmöglich, ein Apartment für weniger als 70 Euro täglich zu finden, und für ein Paar Strandliegen werden um die 20 Euro fällig. Auch die Gastronomie verlangt hier tiefer in die Tasche zu greifen. „Für zwei Cappuccinos an einer Strandbar in Perast haben wir acht Euro bezahlt. Besonders überrascht hat uns der Preis für eine 0,75-Liter-Flasche stilles Wasser – 4,50 Euro. Hätten wir das gewusst, hätten wir uns im Laden versorgt“, äußert sich eine Touristin aus Belgrad, die ihren Urlaub in der Bucht von Kotor verbringt.

Grafik: KOSMO

Besucherzahlen im Aufwind

Aktuelle Daten der Nationalen Tourismusorganisation zeigen, dass gegenwärtig 60.784 Urlauber in Montenegro weilen, was einem Anstieg von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und ebenfalls die Zahlen von 2019 übertrifft. Besonders Budva und Herceg Novi verzeichnen einen beachtlichen Anstieg an Besucherzahlen.

