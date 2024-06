Sorge um Richard Lugner: Baumeister erneut mit Rettung ins Krankenhaus

Wien erlebt eine besorgniserregende Entwicklung rund um den Zustand von Richard Lugner, dem bekannten österreichischen Baumeister. Nachdem bereits einmal Rettungsmaßnahmen erforderlich waren, sieht sich der 91-Jährige erneut mit schwerwiegenden Rückenschmerzen konfrontiert, die einen weiteren Einsatz der Rettungskräfte notwendig machten.

Chronik einer erneuten Krise

Richard Lugner, der durch seine Bauunternehmungen weit über die Grenzen Wiens bekannt geworden ist, erlebte erneut heftige Rückenschmerzen, die ein sofortiges Eingreifen erforderten. Es war geplant, dass nach einer erfolgten Behandlung der linken Seite seines Rückens, nun auch die rechte Seite von einem führenden Mediziner behandelt wird. Bevor Lugner jedoch diese Behandlung in Anspruch nehmen konnte, verschlechterte sich sein Zustand über Nacht dramatisch, sodass eine erneute medizinische Betreuung unausweichlich war. Ursprünglich sollte die zweite Behandlung am Montag, dem 17. Juni, stattfinden.

Momentane Lage

Am Sonntag, den 16. Juni, gab die Familie Lugner erste Einblicke in die aktuelle Situation. Simone Lugner, die Ehefrau Richard Lugners, teilte mit, dass ihr Mann derzeit auf der Couch Ruhe findet. „Heute sind die Schmerzen zum Glück nicht so intensiv, er kann wieder aufstehen“, berichtete sie. Dennoch zeigten sich in der Nacht erneut starke Schmerzen, die schlussendlich zur Alarmierung der Rettungskräfte führten.