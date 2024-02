Großeinsatz in Wien: IS-Anhänger flieht aus Krankenhaus

Erneut wird die österreichische Justiz von einem Gefängnisausbruch erschüttert. Nur drei Monate nach einer Reihe von Fluchten entkommt ein Insasse aus der Justizanstalt Josefstadt. Der Vorfall ereignete sich im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien und führte zur Verletzung eines Justizwachebeamten.

Am Freitagmittag nutzte ein Insasse der Justizanstalt Josefstadt einen internen Termin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien zur Flucht. Der Häftling, der in der gesperrten Abteilung des Krankenhauses untergebracht war, soll dabei einen Justizwachebeamten verletzt haben. Die genauen Umstände der Flucht sind noch unklar, jedoch wird ein dienstliches Fehlverhalten der Beamten vermutet.

Der Flüchtige ist kein Unbekannter für die Justiz. Er saß bereits wegen Raub und Körperverletzung in Haft und wird nun wegen Terrorverdachts gesucht. Die mutmaßliche Zugehörigkeit zur Terrorgruppe IS unterstreicht die Dringlichkeit der Fahndung, die bereits mit einem Großaufgebot von Kräften der Bereitschaftseinheit, der Diensthundeabteilung sowie der Wega eingeleitet wurde.

Unklar warum er die Abteilung verlassen durfte

Warum ein solcher Insasse zu einem internen Termin vorgeführt werden musste, bleibt unklar. Ein Polizeibeamter äußerte dazu: „Es ist mir schleierhaft, warum ein Häftling aus der gesperrten Abteilung eines Spitals vorgeführt werden muss. Warum kann da der Arzt, Spezialist etc. nicht zu den Barmherzigen Brüdern kommen?“

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder dient als Außenstelle der Justizanstalt Josefstadt. Es verfügt über zwei abgetrennte Zimmer, die bis zu acht Häftlingen aus ganz Österreich Platz bieten.

Mehrere Häftlinge seit November entkommen

Dieser Vorfall reiht sich ein in eine Serie von Justizpannen, die seit Anfang bis Mitte November für Aufsehen sorgen. Damals entkamen insgesamt fünf Insassen aus verschiedenen Gefängnissen in Niederösterreich und Wien. Vier der Flüchtigen konnten inzwischen wieder gefasst werden oder stellten sich selbst.

Die Fahndung nach dem entflohenen Häftling läuft auf Hochtouren. Derweil bleibt der gefährlichste unter den Ausbrechern, ein Käfigkämpfer namens Islam Y., weiterhin auf freiem Fuß. Für Hinweise, die zu seiner Ergreifung führen, ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Als Reaktion auf die Fluchtserie im Herbst 2023 führte das Justizministerium bereits 21 Razzien in verschiedenen Anstalten durch. Wie es nun weitergeht, bleibt abzuwarten.