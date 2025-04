Als Bauarbeiter getarnt – Falscher Handwerker räumt Wohnungen leer

Wohnungseinbrüche in der Wiener Innenstadt sorgten im März für Unruhe. Die Polizei konnte drei rumänische Tatverdächtige festnehmen, die bei ihren Beutezügen mit besonderer Raffinesse vorgingen.

Im Zuge der Ermittlungen wurden alle drei tatverdächtigen Personen rumänischer Staatsangehörigkeit von den Behörden aufgegriffen und befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Wohnungseinbrüche ereigneten sich im Zeitraum vom 5. bis 27. März an mehreren Orten in der Wiener Innenstadt – konkret in der Seilerstätte, Annagasse und Schwarzenbergstraße.

Professionelle Vorgehensweise

Der Haupttäter, dessen Bild dokumentiert wurde, ging bei seinen Aktivitäten höchst kalkuliert vor: Er observierte zunächst die anvisierten Objekte und trug bei seinen Vorbereitungen gezielt Bauarbeiterkleidung, um in den betroffenen Gebäuden nicht aufzufallen. Bei den anschließenden Einbrüchen entwendete er vornehmlich hochwertige Zeitmesser, Schmuckstücke sowie Bargeld, wobei er sich der Unterstützung zweier Komplizen bediente.

Zeugenaufruf

Die Wiener Exekutive (Polizei) appelliert nun an die Öffentlichkeit: Personen, die den abgebildeten Mann identifizieren können oder selbst Opfer eines Einbruchs wurden, werden gebeten, sich zu melden. Für zweckdienliche Informationen – auch anonym – steht das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, unter der Rufnummer 01-31310-62800 zur Verfügung.