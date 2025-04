Diese Personen dürfen jetzt früher in Pension gehen!

Pflegeberufe als Schwerarbeit anerkannt – die Bundesregierung setzt diese wichtige Maßnahme noch vor der Sommerpause um. Ein bedeutender Schritt zur Wertschätzung der anspruchsvollen Tätigkeit.

Die Bundesregierung wird Pflegeberufe in die Schwerarbeitsregelung eingliedern, was laut Regierungsprogramm von ÖVP, SPÖ und NEOS bereits beschlossen wurde. Diese Maßnahme soll voraussichtlich noch vor der Sommerpause umgesetzt werden, wie Ingrid Korosec, die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, in einer aktuellen Mitteilung bekannt gab. Sie bezeichnet diesen Schritt als bedeutende Anerkennung der herausfordernden Arbeitsbedingungen im Pflegesektor.

„Pflegekräfte leisten täglich körperlich und psychisch anspruchsvolle Arbeit, oft unter schwierigen Bedingungen. Die geplante Anerkennung ihrer Tätigkeit als Schwerarbeit ist ein Akt der Wertschätzung und des Respekts„, erklärt Korosec in ihrer Stellungnahme. Die Entscheidung sende zudem ein wichtiges gesellschaftliches Signal. „Es zeigt, dass die Bundesregierung die Leistungen unserer Pflegekräfte anerkennt und bereit ist, konkrete Schritte zu setzen, um ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern und den Übergang in die Pension direkt aus der Erwerbstätigkeit zu ermöglichen.“

⇢ Regierung präsentiert Sommer-Arbeitsplan: Pflege, Justiz und Bildung im Fokus



Auswirkungen auf Nachwuchs

Aus Sicht der Seniorenbund-Präsidentin wird diese Regelung auch einen positiven Effekt auf die Nachwuchsgewinnung haben. „Indem wir die Rahmenbedingungen verbessern, schaffen wir Anreize für junge Menschen, in diesen wichtigen Beruf einzusteigen und auch langfristig darin zu bleiben. Denn der Bedarf an Pflegekräften wird durch den demografischen Wandel in den nächsten Jahrzehnten stark ansteigen.“

⇢ Regierung greift durch: Das ändert sich jetzt bei der Sozialhilfe



Anspruchsvoraussetzungen

Die Voraussetzungen für den Anspruch auf die Schwerarbeitspension umfassen mehrere Kriterien: Die Pensionierung ist ab dem vollendeten 60. Lebensjahr möglich, wenn Schwerarbeit geleistet wurde, mindestens 120 Schwerarbeitsmonate innerhalb der letzten 240 Monate vor dem Pensionsantritt angesammelt wurden und insgesamt 540 Versicherungsmonate nachgewiesen werden können. Weitere Bedingungen sind, dass bei Pensionsantritt keine Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung besteht, keine selbständige oder unselbständige Tätigkeit mit einem Einkommen über der Geringfügigkeitsgrenze ausgeübt wird, kein land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb mit mehr als 2.400 Euro Einheitswert bewirtschaftet wird und die monatlichen Bezüge aus einem öffentlichen Mandat 5.550,92 Euro nicht überschreiten.