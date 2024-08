Amoklauf: Ex-Mitarbeiter eröffnet Feuer in bosnischer Schule

Drei Menschen wurden heute bei einer Schießerei in einer Schule in Sanski Most tödlich verletzt, während eine weitere Person schwer verwundet wurde. Dies bestätigte das Innenministerium des Unsko-Sanski Kantons gegenüber RTRS.

Schwerverletzte

Der Schock saß tief, als bekannt wurde, dass sich der schreckliche Vorfall am heutigen Morgen ereignet hatte. Zum Tatzeitpunkt befanden sich mehrere Lehrkräfte im Turnsaal, als der frühere Mitarbeiter plötzlich das Feuer eröffnete. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit unklar.

Tatablauf bestätigt

„Um 10.15 Uhr fand die Schießerei statt. Ein unbekannter Mann verwendete ein automatisches Gewehr, um drei Schulangestellte zu töten. Danach versuchte er vermutlich, sich selbst das Leben zu nehmen, was zu schweren körperlichen Verletzungen führte“, erklärte der Sprecher des Innenministeriums.

Augenzeugen berichten

Augenzeugen schilderten die Szenerie als chaotisch und angsterfüllt. „Wir haben plötzlich Schüsse gehört und sind alle in Panik geraten“, berichtete ein Zeuge, der anonym bleiben möchte. Die anwesenden Lehrkräfte und Schüler reagierten verständlicherweise entsetzt und versuchten, sich in Sicherheit zu bringen.

Opfer und Verletzungen

Nach ersten Berichten handelt es sich bei den Opfern ausschließlich um Lehrer. Über die genaue Zahl der Verletzten und die Schwere ihrer Verletzungen gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch keine detaillierten Informationen. Die lokalen Polizei- und Rettungskräfte sind im Großeinsatz, um die Situation zu bewältigen und die Verletzten medizinisch zu versorgen.

Ermittlungen und Reaktionen

Die Polizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen, um die Motive und Hintergründe des Täters zu klären. „Wir werden alles daransetzen, um diesen schrecklichen Vorfall restlos aufzuklären“, sagte ein Polizeisprecher vor Ort.

Weitere Entwicklungen

Die Ermittlungen werden fortgeführt, und die Behörden arbeiten daran, weitere Details zu offenbaren. Die Sicherheitsvorkehrungen in Schulen der Umgebung wurden bereits verschärft, um die Sicherheit der Schüler und des Lehrpersonals zu gewährleisten.