Amoklauf: Mehrere Schüler mit Messer verletzt (VIDEO)

Am Donnerstagmorgen wurde die idyllische Ruhe des deutschen Städtchens Wuppertal durch einen brutalen Angriff in einer örtlichen Schule jäh zerstört. Laut Polizeiangaben wurden mehrere Schüler bei dem Vorfall verletzt. Die Bild-Zeitung berichtet von mindestens vier Opfern und klassifiziert die Messerattacke als Amoklauf.

Im Zentrum des Geschehens steht ein mutmaßlicher Täter, der nach Angaben der Polizei und diverser Medienberichte selbst noch Schüler sein soll. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Düsseldorf bestätigte. Darüber hinaus berichtet die Bild-Zeitung, dass der mutmaßliche Täter ebenfalls verletzt wurde und momentan unter Polizeiaufsicht in einem Krankenhaus liegt.

Sondereinsatzkommando

Die Situation in der Schule eskalierte schnell, als sich einige Schüler in den Klassenzimmern verschanzten und ein Spezialeinsatzkommando (SEK) zum Einsatz kam. Die Polizei reagierte umgehend und war mit einer beachtlichen Anzahl an Einsatzkräften vor Ort, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Die Schule, die im Wuppertaler Stadtteil Elberfeld liegt, wurde nach dem Vorfall gründlich durchsucht. In einer organisierten und geordneten Evakuierung wurden alle Schülerinnen und Schüler aus dem Gebäude gebracht. „Die Schülerinnen und Schüler sind in Sicherheit und werden betreut“, versicherten die Beamten auf der Plattform X (früher Twitter).

Um den betroffenen Familien eine Anlaufstelle zu bieten, wurde in der Nähe der Schule ein Treffpunkt für Angehörige eingerichtet. Die Gemeinde Wuppertal steht unter Schock, aber auch unter dem Eindruck der professionellen Reaktion der Einsatzkräfte, die in dieser schweren Situation für Sicherheit und Ordnung sorgten.