Messerattacke an Wiener Schule – Opfer schwer verletzt

Heute Mittag kam es in der Mittelschule Absberggasse in Wien-Favoriten zu einer blutigen Auseinandersetzung. Eine 13-Jährige soll eine Mitschülerin mit einem Stanleymesser attackiert haben. Das Opfer wurde bei dem Angriff schwer verletzt.

Die 14-jährige Aggressorin und ihre 13-jährige Mitschülerin trafen in der Toilette der Schule aufeinander. Was als alltäglicher Schultag begann, sollte für die jüngere Schülerin in einem Albtraum enden. Mit einem Stanleymesser bewaffnet, fügte die ältere Schülerin ihrer Mitschülerin schwere Verletzungen am Oberarm zu. Der Angriff war unerwartet und brutal.

Stabiler Zustand

Die Attacke war so heftig, dass das Opfer viel Blut verlor. Die Rettungskräfte, die rasch vor Ort waren, leisteten die Erstversorgung. Die junge Verletzte wurde sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist stabil, die Verletzungen sind jedoch ernst.

Die Tatverdächtige wurde zur weiteren Befragung in eine Polizeidienststelle gebracht. Das benutzte Messer wurde von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und die rechtlichen Konsequenzen für die junge Täterin sind noch unklar.

Streit als Auslöser?

Nach Angaben der Landespolizeidirektion könnte ein Streit der Auslöser für die grausame Tat gewesen sein. Die genauen Hintergründe und Motive sind jedoch noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.