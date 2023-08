Klimaaktivisten in Salzburg: Verärgerter Autofahrer reagiert mit unerwartetem Angriff

Ein Mann geriet völlig außer Kontrolle, nachdem sich Klimakleber in Salzburg auf die Straße geklebt hatten. Nach verbaler Konfrontation folgte eine unerwartete Reaktion.

Die Klimaaktivisten der ‚Letzten Generation‘ haben sich am Montagmorgen in Salzburg versammelt, um auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam zu machen.

„Während Südeuropa brennt und in Kärnten der Hagel Ernten vernichtet, stellt sich die Letzte Generation heute in Salzburg auf der Staatsbrücke und dem Nelböck-Viadukt friedlich dem fossilen Alltag in den Weg“, teilten die Aktivisten in einem Social-Media Beitrag mit.

Diese friedliche Aktion stieß jedoch nicht bei allen auf Verständnis. Dies zeigt ein Video, welches die Aktivistengruppe auf Twitter veröffentlichte. In dem Video rief ein verärgerter Fahrzeuglenker, der durch die Protestaktion sichtlich verärgert war: ,,Des is a Witz!“ Kurz darauf entleerte er seine mit Wasser gefüllte Plastikflasche über den Aktivisten. ,,Solche Oa***l**cher herst. Habts ihr nix zum Hackeln eigentlich, des Trotteln?!“, fuhr er fort, bevor er wieder in sein Fahrzeug stieg.

Obwohl die Klima-Aktivisten offensichtlich mit dieser Reaktion nicht gerechnet hatten, ließen sie sich nicht davon abhalten, ihre Meinung weiterhin zu vertreten. ,,Bei Protesten kommt es regelmäßig zu Anfeindungen und Gewalt gegen uns. Aber wir hören nicht auf!“, teilten sie online mit.

Durch diese Vorfälle zeigt sich, dass die Debatte um den Klimawandel weiterhin sehr kontrovers ist und dass die Klimaaktivisten auch in Zukunft weiterhin mit Widerstand zu rechnen haben.