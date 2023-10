Grausame Tat: Beerdigung von Nermin Sulejmanovic geplant

Nermin Sulejmanovic, der Mann, der ein grausames Verbrechen live übertragen hat, bleibt weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit. Die Familie hat nun einen Antrag gestellt, seinen Körper zu übernehmen, um ihn zu begraben.

Nermin Sulejmanovic, der Mann, der vor zwei Monaten ein grausames Verbrechen begangen und live übertragen hat, bleibt weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit. Sein Körper befindet sich noch immer im Gedenkzentrum in Tuzla, Bosnien und Herzegowina. Die jüngste Wendung in dieser Angelegenheit ist, dass seine Familie offiziell darum gebeten hat, seinen Körper für die Bestattung in Empfang zu nehmen.

Faruk Latifagic, der Direktor des Gedenkzentrums in Tuzla, bestätigte diese Information gegenüber „Avaz“. „Wir warten nur darauf zu sehen, wo sie ihn begraben werden, an welchem Grabplatz“, sagte Latifagic. Die Entscheidung liegt nun bei der Gemeinde Gradacac.

Sulejmanovic hatte die Ermordung seiner nichtehelichen Ehefrau Nizama Hecimovic live in den sozialen Medien übertragen, während ihr Baby in einer Blutlache Zeuge davon war. Neben seiner nichtehelichen Ehefrau tötete er auch Denis und Djengiz Onder und verletzte drei Personen.

Nizama Hecimovic hatte einige Tage vor dem Mord ein Kontaktverbot gegen Nermin Sulejmanovic beantragt, aber das Bezirksgericht in Gradacac lehnte diesen Antrag ab.