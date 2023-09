Mörder Nermin Sulejmanovic in Pädophilie-Ring verwickelt

Die Leiche des mehrfachen Mörders Nermin Sulejmanovic liegt seit 19 Tagen in einer Kühlkammer in Tuzla, während die Ermittlungen der Polizei (FUP) schockierende Details über seine Verwicklung in einen Pädophilie-Ring aufdecken.

Nermin Sulejmanovic, ein dreifacher Mörder aus Gradacac, ist seit 19 Tagen in einer Kühlkammer in Tuzla untergebracht. Während die Behörden auf die Übernahme seines Körpers warten, kommen immer mehr Details über seine kriminellen Aktivitäten ans Licht. Laut Berichten der bosnischen Tageszeitung Dnevni Avaz, haben Ermittler herausgefunden, dass Sulejmanovic in Pädophilie verwickelt war.

Die Ermittler der Abteilung für Cyberkriminalität stießen während ihrer Untersuchungen auf Sulejmanovics Facebook-Profil und andere soziale Netzwerke. Sie entdeckten Fotos von minderjährigen Kindern, die Sulejmanovic an bestimmte Personen vermittelt hatte. Dnevni Avaz berichtet, dass Sulejmanovic nicht alleine agierte. Drei weitere Personen waren zusammen mit ihm in den Pädophilie-Ring verwickelt. Die Polizeibehörden haben bereits ihre Daten.

Die Ermittlungen ergaben, dass Sulejmanovic 2019 Fotos von Kindern ausgetauscht hatte. Diese Informationen wurden dem Innenministerium der Republik Srpska von der Firma „Meta“, dem Eigentümer von Facebook, übermittelt. Sulejmanovics Profil wurde als teilweise pädophilen Inhalt enthaltend gekennzeichnet. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Tuzla wurde ebenfalls informiert.

Seit dem schrecklichen Verbrechen und der Unterbringung von Sulejmanovics Leiche in der Kühlkammer sind 19 Tage vergangen. Bisher hat sich niemand gemeldet, um sie abzuholen. Nermins Vater Fikret, der ihn verstoßen hat, äußerte zuvor die Vermutung, dass Nermin von seinen „Kriminellen“ begraben werde. Bislang gibt es jedoch keine Anforderungen für die Beerdigung und die Zustimmung der Familie wird noch erwartet.

Sulejmanovic hatte die Ermordung seiner Lebensgefährtin Nizama Hecimovic live auf sozialen Netzwerken übertragen. Neben ihr tötete er auch Denis und Djengiz Onder und verletzte drei weitere Personen.