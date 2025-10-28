Ana Nikolić hat ihren Schläger-Freund geheiratet! (FOTOS)

Ein romantischer Sonnenuntergang am Sandstrand der Malediven bildete die Kulisse für die überraschende Hochzeit von Ana Nikolic und Goran Ratkovic Rale. Wie das Portal Kurir exklusiv erfuhr, gaben sich die serbische Sängerin und der Musikproduzent am vergangenen Wochenende während ihres Luxusurlaubs spontan das Jawort – eine unerwartete Wendung nach ihrer konfliktreichen Beziehungsgeschichte.

Die Versöhnung folgt auf dramatische Ereignisse: Ende August hatte Nikolic ihren Partner wegen häuslicher Gewalt angezeigt. In sozialen Medien teilte die Sängerin damals Aufnahmen, die Verletzungen an ihren Beinen und blaue Flecken am Kopf zeigten. In einem emotionalen Statement erklärte sie: „Mein Schlüssel ist bei ihm im Haus geblieben, die Polizei ist dort. Ich werde nie wieder, nicht einmal tot, dieses Haus betreten. Ich will ihn nie wiedersehen. Das ist das Ende, ich habe ihn angezeigt, es reicht.“

Der Vorfall ereignete sich in Ratkovics Anwesen in Avala (Belgrader Vorort). Der Komponist bestritt zwar nicht, dass es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kam, stellte die Situation jedoch anders dar: „Es stimmt, dass es zu Gewalt kam, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer hier Täter und wer Opfer ist. Es ist beidseitig – eine absolut toxische Beziehung.“ Wir schaffen es nicht drei Tage ohne Probleme. Nur einmal haben wir es geschafft, eine Woche gut miteinander auszukommen.“

Eskalierter Streit

Ratkovic schilderte den Auslöser des Konflikts: „Ich schlief, als sie mein Handy nahm, um meine Nachrichten zu durchsuchen. Sie fand einen Chat mit einem Mädchen, das ich nicht einmal kenne – einem Fan von ihr, der mir schrieb, als wir nach Krk (kroatische Insel) fuhren. Ana rastete völlig aus, weil sie dachte, ich hätte etwas mit ihr – völlig aus der Luft gegriffen.“ Der Streit eskalierte laut seiner Darstellung: „Sie zerstörte das Zimmer, ging in die Küche und zerbrach alles, was sie konnte. Dann warf sie im Esszimmer die Teller an die Wände.“

Als ich sie zur Rede stellte, drohte sie: ‚Jetzt nehme ich ein Messer und steche dich ab!‘ Ich packte sie an den Händen und als ich merkte, dass ich sie nicht beruhigen konnte, umarmte ich sie und legte sie auf den Boden.“ Nach seiner Schilderung verließ sie anschließend das Haus und zeigte ihn bei der Polizei an.

Eigentlich hätten die beiden bereits Ende August auf die Malediven reisen sollen, doch die polizeiliche Eilmaßnahme gegen Ratkovic verhinderte dies. Nach ihrer Versöhnung holten sie die Reise nach und residierten in einem der exklusivsten Resorts der Insel. „Sie hatten vereinbart, dass Ana keine Urlaubsfotos postet, bis sie zurück sind – natürlich hielt sie sich nicht daran und teilte sofort einige Aufnahmen, was Rale verärgerte. Allerdings ist er auf keinem der Bilder zu sehen, da er der Fotograf war“, verriet ein Insider.

Spontane Zeremonie

Laut dieser Quelle hatte Ratkovic einen Ring mitgebracht, um ihr einen Antrag zu machen, den sie sofort annahm. „In den letzten Tagen verstanden sie sich gut, und dann bat sie ihn eines Morgens spontan, sie zu heiraten.“ Er war überrascht und fragte, ob sie sich sicher sei. Sie bejahte und erkundigte sich sofort, was für eine Hochzeit vor Ort nötig wäre.“

Das Hotelpersonal informierte das Paar, dass Trauungen auf den Malediven zwar zeremoniell, aber nicht rechtlich bindend sind. „Für eine rechtsgültige Ehe müssten sie eine offizielle Zeremonie in Serbien durchführen. Er sagte Ana, sie solle sich fertig machen, und sie würden es sofort tun. Das Resort organisierte alles im Eilverfahren, und noch am selben Abend gaben sie bei Sonnenuntergang am Strand ihr Jawort“, so der Informant.

Die Quelle fügte hinzu: „Es war sehr emotional, und Ana ist nach der turbulenten Zeit endlich wieder glücklich. Wir werden sehen, ob das so bleibt, wenn sie aus dem Urlaub zurückkehren und diese Idylle endet. Sie fragt Rale bereits, wann sie zum Standesamt gehen werden, um alles auch in Serbien zu legalisieren, danach soll die kirchliche Trauung im Kloster Rakovica (Belgrader Kloster) folgen.

Hier könnte es schon zu Problemen kommen – man weiß ja, wie Ana ist.“