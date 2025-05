Angenehmer Frühlingstag mit Sonne in Wien

Angenehmer Frühlingstag mit Sonnenpotenzial in Wien: Der Mittwoch begrüßt die Wienerinnen und Wiener mit angenehmen Temperaturen und einem Mix aus Sonne und Wolken. Mit Höchstwerten von bis zu 21 Grad lädt die Bundeshauptstadt zu ausgedehnten Spaziergängen in den zahlreichen Parks und Grünanlagen ein. Die Wolken, die sich über den Himmel ziehen, sorgen für ein malerisches Bild, ohne dabei den frühsommerlichen Charakter des Tages zu trüben.

Wetter in Wien und Umgebung

Höchstwerte: 21 Grad

Tiefstwerte: Etwa 14 Grad

Bewölkung: Überwiegend wolkig, rund 64 Prozent

Wind: 11 km/h aus östlicher Richtung, moderat

Sonnenscheindauer: Beachtliche 15 Stunden und 24 Minuten

Regen: Kein Niederschlag erwartet

Bezirke: In Währing und Leopoldstadt sonnige Abschnitte und mäßige Bewölkung

Wetter in ganz Österreich

Ostösterreich: Milde Temperaturen um die 20 Grad, wechselnde Bewölkung, geringe Niederschlagswahrscheinlichkeit.

Südösterreich: Temperaturen erreichen ebenfalls die 20-Grad-Marke, Mix aus Sonne und Wolken.

Westösterreich: Freundliche Bedingungen bei Temperaturen um die 18 Grad, mäßige Bewölkung, überwiegend trocken.

Bergland: Am Hochficht 9 Grad und leichte Bewölkung, am Großglockner -7 Grad und leichter Schneefall. Wanderer sollten vorbereitet sein.

Wettertrend für die kommenden Tage

Der Blick auf die nächsten Tage zeigt eine leichte Abkühlung: Am Donnerstag gehen die Temperaturen in Wien auf etwa 16 Grad zurück, bei zunehmender Bewölkung (85 Prozent). Auch am Freitag bleiben die Temperaturen bei etwa 16 Grad, die Bewölkung nimmt leicht ab auf 75 Prozent. Der Wind frischt etwas auf und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 15 km/h.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den heutigen Tag mit seinen angenehmen 21 Grad für Aktivitäten im Freien! Die langen Sonnenstunden bieten die perfekte Gelegenheit, die zahlreichen Schanigärten Wiens zu genießen oder eine Runde im Prater zu drehen. Packen Sie eine leichte Jacke ein, da es mit dem leichten Wind besonders am Abend etwas kühler werden kann. Die kommenden Tage werden etwas kühler und bewölkter – der heutige Tag ist also ein kleines Highlight, das Sie nicht verpassen sollten!