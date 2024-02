Asylquartier: Mann durch Messerattacke lebensgefährlich verletzt

Dramatische Ereignisse in Traiskirchen. Ein junger Mann ringt mit dem Tod, ein anderer sitzt hinter Gittern. Eine Auseinandersetzung in der Erstaufnahmestelle Ost eskalierte am Montagabend zu einer Messerattacke, die einen 24-jährigen libyschen Asylbewerber in Lebensgefahr brachte. Der mutmaßliche Angreifer, ein 22-jähriger Marokkaner, wurde nach kurzer Flucht im Stadtgebiet festgenommen.

Die Tat ereignete sich am Montagabend kurz vor 19:30 Uhr. Was als verbales Gefecht begann, endete in einer brutalen Messerattacke. Der junge Libyer wurde mit mehreren Stichwunden ins Krankenhaus eingeliefert, den Ärzten gelang es, sein Leben zu stabilisieren.

Der mutmaßliche Täter konnte nach einer kurzen Flucht im Stadtgebiet von Traiskirchen von der Polizei gestellt und festgenommen werden. Raimund Schwaigerlehner, Sprecher der Polizei, bestätigte die Festnahme des 22-jährigen Marokkaners und gab an, dass das Landeskriminalamt Niederösterreich, Bereich Leib und Leben, die Ermittlungen übernommen hat.

Versuchter Mord

Der Vorfall wird nun als versuchter Mord betrachtet. Befragungen der Beteiligten und weiterer Zeugen sind für Dienstag geplant. „Wir ermitteln wegen des Verdachts des versuchten Mordes“, so Schwaigerlehner. Die Situation in der Erstaufnahmestelle Ost bleibt angespannt, während die Behörden versuchen, die genauen Umstände der Tat zu ergründen.

Der Fall wirft erneut Fragen zur Sicherheit in Asylunterkünften auf. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden, um den genauen Tathergang rekonstruieren zu können.