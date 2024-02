KOSMO verlost 1×2 Tickets für „Idealna polovina“

„Idealna polovina“ kommt am 3. März nach Wien. KOSMO verlost 1×2 Tickets für das Event. Viel Glück!

Die unterhaltsame Suche nach der Seelenverwandten bildet den Kern der Komödie „Perfekte Hälfte“. Spaß, Lachen und die Jagd nach der „perfekten Hälfte“ regen zum Nachdenken an – existiert wirklich so etwas wie der ideale Partner?

Diese Vorstellung führt uns durch die Wirren und Missverständnisse mütterlicher Fürsorge sowie die Suche des Sohnes nach Identität. Sie stellt die Frage, ob die „perfekte Hälfte“ real ist oder nur ein Produkt unserer Wünsche und Träume. Durch humorvolle Komik und intelligenten Witz entdecken wir die tiefen Dilemmata, Ängste und Wünsche dieser einzigartigen Charaktere.

„Perfekte Hälfte“ ist mehr als nur eine gewöhnliche Komödie – es ist eine tief emotionale Erfahrung, die uns mit einem Lächeln, aber auch nachdenklich zurücklässt.

HARD FACTS

Wann? 3. März 2024

Wo? Akzent Theater,Theresianumgasse 18, 1040 Wien

In BKS-Sprache

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne Tickets für „Idealna polovina“ am 3. März 2024. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten: Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung