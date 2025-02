Attacke in Anwaltskanzlei: Polizei bitte um Mithilfe

Am Montag ereignete sich in einer Anwaltskanzlei in der Wiener Landstraße ein schwerwiegender Vorfall. Eine 56-jährige Mitarbeiterin wurde von einem 53-jährigen Mandanten mit einem Messer attackiert.

Ermittlungen und Fahndung

Der Angreifer ergriff nach seiner Tat mit der Waffe zu Fuß die Flucht. Das Opfer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde von der Wiener Berufsrettung sofort medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei startete umgehend eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen, die jedoch bislang ohne Erfolg blieb. Die Bilder des Mannes wurden über die Anordnung der Staatsanwaltschaft zur öffentlichen Fahndung freigegeben worden sind.

FOTO: LPD Wien

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. „Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten den Mann keinesfalls anzusprechen bzw. anzuhalten, sondern sich direkt mit der Polizei unter 133 in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.“

Hintergrund der Tat

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Nach Aussagen von Anrainern könnte der Angriff im Zusammenhang mit einer gerichtlichen Entscheidung stehen, durch die der Mann besachwaltet wurde. Anrainer berichteten, dass er regelmäßig bei der Geldauszahlung zu Monatsbeginn in der Kanzlei auftauchte, und lautstark die Mitarbeiter beschimpfte. Das Opfer war für die Auszahlung an den besachwalteten Mann verantwortlich.

Lesen Sie auch: Mitarbeiterin in Anwaltskanzlei attackiert - Lebensgefahr In einer Wiener Anwaltskanzlei wurde eine Mitarbeiterin Opfer eines brutalen Übergriffs. Der Täter ist flüchtig.

Eskalation: Kroate bedroht Mann mit Stanley-Messer am Hals In einem Wiener Lokal bedrohte ein Mann einen anderen mit einem Messer. Die Polizei konnte den Täter festnehmen.

Brutale Messerstecherei in WG: 45-Jähriger liegt im Spital In Wien-Leopoldstadt ereignete sich eine heftige Auseinandersetzung. Gestern Abend wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau zu einer Wohnung in