Auftritte der Ex-Miss Kroatiens in Katar unter Beschuss

Kroatiens Ex-Miss Ivana Knoll schlendert über die Promenade in Katar im Badeanzug und posiert im Stadion mit über-üppigem Dekolleté – immer stolz im Kroatien-Muster. Und das ausgerechnet mitten in Katar, einem strengmuslimischen Land. Dass dies Aufsehen erregt, mitunter als respektlos gegenüber dem WM-Gastgeber-Land bezeichnet wird, scheint die hübsche Ex-Miss-Kroatien und bekennender Fan der kroatischen Nationalmannschaft, laut Instagram nicht zu stören.

Ganz im Gegenteil: Als der mediale Erregungslevel erreicht war, legt Ivana Knoll nach und kredenzt der FIFA auf Instagram noch ein Dekolleté, wie sie schreibt:

Burka-ähnlich mit Riesen-Dekolleté

Die äußerst freizügigen und provokanten Auftritte von Ivana Knoll hätten in Katar für Wirbel gesorgt. In einem speziellen Outfit sie war beim ersten WM-Spiel Kroatiens gegen Marokko (0:0) am Mittwoch – Burka-ähnlich, aber mit Riesen-Dekolleté – erschienen, das nicht für weniger Aufsehen sorgte. „Respekt vor unserem unser Land Katar“, kommentierten mehrere User unter dem veröffentlichten Instagram-Posting. Derartige Kommentare nahmen freilich nicht ab, als die schöne Kroatin tags darauf für Aufnahmen im deutschen Fernsehen nur im Bademantel gehüllt durch die Öffentlichkeit stolziert.

Kritik

Knoll ließ auch keine Gelegenheit aus die Organisation der WM öffentlichkeitswirksam zu kritisieren. Sie bezeichnete dieses als „Desaster“ – unter anderem, weil manche ihrer Begleiter trotz inzwischen 20-tägiger Anwesenheit und gültiger Match-Eintrittskarten noch keine Aufenthaltsberichtigung für Katar erhalten haben. Im Gegenzug hatten Katar und die FIFA vor WM-Beginn die Fans gebeten, in der Öffentlichkeit stets Schultern, Taille und Beine bis übers Knie zu bedecken. Die Knoll‘schen Outfits sind davon noch ein Stückchen entfernt.