Aus diesem Grund solltet ihr in Serbien die Maut immer mit Euro bezahlen

Da die staatlichen Autobahnen in Serbien die Maut falsch in Euro umrechnen, erspart man sich so einiges an Geld. Im Umkehrschluss bedeutet dieser Fehler allerdings für den Staat auch Verluste in Millionenhöhe.

Wie „B92“ berichtet, bezahlt man für einen Autobahnabschnitt im Süden Serbiens 210 Dinare (umgerechnet 1,80 Euro). Wenn man allerdings in der Fremdwährung bezahlt, so kostet die Maut nur 1,50 Euro (177 Dinare). In einem anderen Fall betragen die Kosten für die Autobahnbenützung 80 Dinare. Allerdings nur 50 Cent, wenn man in Euros bezahlt.

LESEN SIE AUCH: So lange muss man auf den Balkangrenzen warten (ECHTZEITKARTE) Die Sommerferien sind bekanntlich die Zeit der größten Staus an Grenzen in ganz Europa. Auch die Balkanländer sind vom Urlauberansturm nicht ausgenommen.

Millionen-Minus für Serbien

Durch diesen Umrechnungsfehler verliert der Staat jährlich rund 100 Millionen Euro. Dies liegt nur nicht daran, dass viele Urlauber aus der Diaspora in ihre Herkunftsländer fahren. Durch Serbien laufen auch zwei wichtige internationale Transitstrecken: die E 70 von Slowenien und Kroatien nach Mazedonien und Griechenland sowie die E 75 von Ungarn nach Belgrad, wo sie auf die E 70 stößt.