AB IN DEN URLAUB

Neuer Billigflieger „Level“ startet in Wien: 14 Urlaubsdestinationen werden angesteuert

Ab Mitte Juli soll die Billigfluglinie „Level“, die zur British-Airways-Mutter IAG, gehört, vom Flughafen Wien starten. Angeboten werden günstige Flüge in 14 Destinationen.

In Wien startet die British-Airways-Mutter IAG unter ihrer Tochtermarke „Level“ eine Low-Cost-Fluglinie in Wien. Die ersten Flüge beginnen ab Mitte Juli.

Lesen Sie auch: Flüge von Wien nach Tuzla starten Eine gute Nachricht für unsere Leser aus Tuzla: Ab 21. Dezember startet die Fluglinie Wien-Tuzla-Wien mit zwei Flügen wöchentlich.

Zunächst werden 14 Urlaubsdestinationen in Europa angeflogen. Mit einer österreichischen Lizenz wird die neue Tochter vier Flugzeuge in Wien stationieren, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit.

Am 17. Juli werden die Erstflüge nach Palma de Mallorca und London Gatwick gehen, berichtet nachrichten.at. Danach soll das Angebot nach Barcelona, Malaga, Venedig, Olbia, Ibiza, Paris Charles de Gaulle, Mailand Malpensa, Larnaka, Alicante, Valencia und Bilbao erweitert.

Eine Destination am Balkan wird ebenso angesteuert. Es wird auch eine Verbindung von Wien nach Dubrovnik geben. Tickets der Billigfluglinie Level ab 24,99 Euro werden über „flylevel.com“ verkauft. Am Standort Wien werden durch den Launch der neuen Airline 200 Arbeitsplätze geschaffen.