Im Rampenlicht der Rod Laver Arena und vor den Augen der Welt zeigte Novak Djokovic, warum er die Nummer 1 der Setzliste ist. Mit einem überzeugenden 6:0, 6:0, 6:3 Sieg über seinen Konkurrenten Adrian Mannarino sicherte sich der Tennisstar einen Platz im Viertelfinale der Australian Open. Doch nicht seine sportliche Leistung ist es, die die Zuschauer und Fans weltweit in Atem hält, sondern sein Verhalten auf dem Platz.

Nachdem Mannarino im dritten Satz endlich einen Punkt erzielen konnte, jubelte das Publikum in der Arena lautstark. Djokovic zeigte sich jedoch davon unbeeindruckt und geriet stattdessen mit dem Schiedsrichter in einen Streit wegen einer behaupteten Zeitüberschreitung bei seinem Aufschlag. Dies provozierte einen Chor von Buhrufen, und die Diskussionen rund um Djokovic, der von einem Teil des Publikums als der „unbeliebteste Spieler aller Zeiten“ bezeichnet wurde, verlagerten sich prompt auf die Online-Plattformen.

Fan empört

Ein Fan brachte es auf den Punkt: „Er ist einfach peinlich und sollte ignoriert werden. Ich meine, schau dir das Ergebnis an. Er sucht unnötige Dramatik und Aufmerksamkeit.“ Doch während die Kritik an Djokovic wuchs, konnten andere seine bravouröse Leistung nicht ignorieren. So erklärte ein anderer Nutzer: „Er ist einfach klassenlos. Aber ein unglaublicher Tennisspieler. Man kann beides gleichzeitig sein.“

Und während die Tennis-Welt weiterhin über Djokovic diskutiert, gibt es noch andere sportliche Highlights zu vermelden.

Abschließend möchte der Vater des indischen Tennisstars alle „Fans und Wohlwollende bitten, von Spekulationen Abstand zu nehmen“, während die Sportwelt weiterhin auf eine Vielzahl von spannenden und unvorhersehbaren Ereignissen wartet.