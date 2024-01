Ich kämpfe nicht mehr um die Liebe der Fans und schäme mich nicht für meine Wurzeln

Novak Djokovic enthüllt in einem ausführlichen Interview mit der britischen Zeitung „Times“ seine Gefühle bezüglich der Frage, ob er von den Fans geliebt werden möchte. Djokovic reflektiert über seine Position im Tennispantheon und erklärt, dass er in einer Zeit auftrat, als Federer und Nadal bereits die Tenniswelt dominierten. Mit einem Lächeln betont er, dass für einen Dritten, wie ihn, kein Platz war. Diese Erkenntnis führte dazu, dass er sich außerhalb des traditionellen Fan-Lagers befand.

Der serbische Tennisspieler räumt ein, dass sein Selbstbewusstsein und seine klaren Ziele, der Beste der Welt zu sein, dazu beitrugen, dass er nicht die gleiche Liebesbewunderung erfuhr wie seine Rivalen.

Publikum war gegen ihn

„In vielen Spielen hatte ich das Publikum gegen mich und musste einen Weg finden, erfolgreich zu sein“, sagte er. „Das ist mir zwar nicht immer gelungen, aber ich habe das Gefühl, dass ich gelernt habe, damit umzugehen und trotzdem ein gutes Spiel zu liefern. Trotzdem gelang es ihm meistens, sich durchzusetzen und seine mentale Stärke auf dem Platz zu bewahren, auch wenn nicht immer alles reibungslos verlief.

„Ich konnte nicht immer die Ruhe bewahren. Ich habe Schläger kaputt gemacht und Dinge getan, auf die ich nicht stolz bin. Ich habe kein Problem damit, zu sagen, dass ich Fehler gemacht habe. Zweifellos ein fehlerhafter Mensch. Gleichzeitig habe ich versucht, nicht zu streng mit mir selbst umzugehen, wie ich es zu Beginn meiner Karriere getan habe. Ich war mein größter Kritiker.“

Beziehung zu den Fans

Djokovic reflektiert über seine Beziehung zum Publikum im Laufe seiner Karriere. Zunächst versuchte er, sich an Orten, an denen Federer, Nadal und Murray bevorzugt wurden, mehr mit den Fans zu verbinden. Doch im Laufe der Zeit hat er erkannt, dass es verschiedene Gründe gibt, warum er nicht die gleiche Begeisterung hervorrufen kann. Inzwischen ist Djokovic in der zweiten Phase seiner Karriere angekommen, in der er sich selbst treu bleibt und akzeptiert, dass nicht jeder ihn mögen wird. Djokovic betont die Wichtigkeit universeller Werte und Fairness, während er gleichzeitig auf seine persönliche Entwicklung und Reife hinweist.

Novak Djokovic schließt das Interview mit einem Ausblick auf die Zukunft seiner Karriere ab. Er betont, dass er immer auf seinen Körper geachtet hat, um so lange wie möglich im Tennis aktiv zu bleiben. Überraschend für viele, teilt er mit, dass er nach seinem 40. Lebensjahr weiterhin spielen möchte, und reflektiert über die unerwarteten Erfolge, die er in seinen späten 30ern erreicht hat.