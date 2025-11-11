Austrijsko penzijsko osiguranje (PV) omogućava rehabilitaciju na maternjem jeziku

Austrijsko penzijsko osiguranje (PV) već nekoliko godina sprovodi poseban program rehabilitacije u Banji Koviljači (Srbija), omogućavajući pacijentima da se leče na svom maternjem jeziku i bez jezičkih prepreka.

Ova saradnja između penzijskog osiguranja i Rehabilitacionog centra Banja Koviljača namenjena je zaposlenima u Austriji (radnicima i službenicima), kao i korisnicima invalidskih penzija i penzija stečenih usled nesposobnosti za rad. PV je, kao najveći rehabilitacioni sistem u Austriji, sa 17 sopstvenih ustanova i više od 150 ugovornih partnera, ovim programom proširio svoje usluge i van granica zemlje.

FOTO: banjakoviljaca.rs

Cilj je da se obezbedi brži i potpuniji povratak u profesionalni i društveni život, posebno nakon ozbiljnih bolesti ili povreda. Mogućnost lečenja bez jezičkih barijera pokazala se kao važan faktor uspešnog oporavka.



„Saradnja sa Banjom Koviljačom za nas je izuzetno značajna”, ističe Dr. Winfried Pinggera.

„Zahvaljujući ovom partnerskom programu, mnogi osiguranici u Austriji sada mogu da prođu proces rehabilitacije na svom maternjem jeziku i u poznatom kulturnom okruženju.”

Savremena rehabilitacija za mišićno-koštane probleme

U poznatom srpskom lečilištu Banja Koviljača, istoimeni rehabilitacioni centar sprovodi savremene programe medicinske rehabilitacije zasnovane na bio-psiho-socijalnom ICF modelu (Međunarodna klasifikacija funkcionisanja, invaliditeta i zdravlja). Poseban akcenat stavlja se na individualne ciljeve rehabilitacije, što program čini potpuno usklađenim sa međunarodnim standardima.

FOTO: banjakoviljaca.rs

Centar raspolaže 30 ležajeva, a osiguranici iz Austrije mogu da ostvare pravo na tronedeljni boravak u okviru programa koji obuhvata rehabilitaciju koštano-mišićnog sistema.

Lečenje se odvija u kontrolisanom okruženju i obuhvata savremene terapijske metode bez jezičkih prepreka, s ciljem povratka radne sposobnosti i unapređenja kvaliteta života. Zahvaljujući lekovitom blatu, sumpornoj vodi, kao i primeni modernih dijagnostičkih postupaka, u Banji Koviljači se uspešno leči veliki broj oboljenja. Ovaj vid rehabilitacije namenjen je prvenstveno osobama koje zbog prirode posla trpe velika fizička opterećenja, pa su time i podložnije ortopedskim tegobama.

Rehabilitacioni centar Banja Koviljača

Banja Koviljača, smeštena u zapadnoj Srbiji, poznata je kao jedna od najstarijih i najcenjenijih banja u regionu. Rehabilitacioni centar nalazi se u samom srcu banje i pruža savremene medicinske usluge uz udoban smeštaj i kvalitetnu ishranu, čime pacijentima omogućava prijatan boravak i potpuni fokus na oporavak.

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.