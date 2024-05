Auto fuhr ungebremst in Kreisverkehr – Vier Tote

In einer erschütternden Nacht ereignete sich auf der B17 im Raum St. Egyden am Steinfeld, Bezirk Neunkirchen, ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein Auto mit schwedischen Kennzeichen verlor aus noch unerklärlichen Gründen die Kontrolle, überschlug sich mehrfach, nachdem es ungebremst über einen Kreisverkehr fuhr. Bei dem Unfall starben vier Personen; zwei weitere wurden schwer verletzt.

Unklare Unfallursache

Das Unglück trug sich kurz vor 21.30 Uhr zu. Der Pkw befand sich auf der Strecke von Neunkirchen in Richtung Wiener Neustadt, als das Fahrzeug abrupt die Kontrolle verlor. Die Unfallursache bleibt vorerst ungeklärt. Das Auto überschlug sich mehrfach, und blieb in den angrenzenden Wald auf dem Dach liegen. Die Wucht des Aufpralls gegen mehrere Bäume katapultierte fünf der Insassen aus dem Wagen.

Vier Personen sofort tot

Für vier Männer kam jede Hilfe zu spät; sie verstarben noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen. Die sofort eingeleiteten Reanimationsversuche blieben leider erfolglos. Die weiteren zwei Insassen erlitten lebensgefährliche Verletzungen und befinden sich in kritischem Zustand. Einer wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht, der andere mittels des Notarzthubschraubers „Christophorus 17“ in das Uniklinikum Graz geflogen.

Großeinsatz und Straßensperre

Die B17 musste infolge des Unfalls für mehrere Stunden, von zirka 21.45 Uhr bis 0.30 Uhr, vollständig gesperrt werden. Die Polizei und Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und Erste Hilfe zu leisten.