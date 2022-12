Baby landete in der Waschmaschine: Mitarbeiter versuchten, den Fall zu vertuschen  

Die Staatsanwaltschaft und die Gesundheitsinspektion leiteten Ermittlungen gegen die gynäkologische Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses in Peja (Kosovo) ein, nachdem festgestellt wurde, dass jemand in der Abteilung irrtümlicherweise die Leiche eines toten Babys in eine Waschmaschine gelegt hatte, aus der es in Stücken entfernt wurde.

Laut lokalen Medien meldeten Familienmitglieder diesen Fall der Polizei, obwohl das Krankenhauspersonal dieses schreckliche Ereignis verbergen wollte. Entdeckt wurde die Tat, als das Krankenhaus sich weigerte, dem Vater den Körper des Babys auszuhändigen. Der Vater sagte, dass er nie aufgehört hatte, die Wahrheit über sein totes Baby zu suchen. Er war aber schockiert, als er die Überreste seines Babys mit eigenen Augen sah, nachdem es zwischen den Laken aus der Krankenhauswaschmaschine genommen worden war.

Der Fall wurde von der kosovarischen Polizei bestätigt, die bekannt gab, dass die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft und der Gesundheitsinspektion durchgeführt werden. In einer Erklärung bestätigte die Polizei, dass es sich um das Regionalkrankenhaus in Peja handelte und dass Angehörige der Polizei, des Staatsanwalts und der Gesundheitsinspektoren sofort vor Ort waren.

Quellen im Peja-Krankenhaus teilten den lokalen Medien mit, dass das Krankenhaus versuche, den Fall um jeden Preis zu verbergen, und Druck auf das Personal ausübe, damit keine Informationen aus dem Krankenhaus herauskommen. Sie versuchen sogar, die ganze Schuld auf die Dienstmädchen abzuwälzen, um das medizinische Personal der Gynäkologie zu retten.

Inzwischen hat das Allgemeine Krankenhaus in Peja auf seiner Website bekannt gegeben, dass sieben Mitarbeiter in diesem Fall suspendiert und ein Disziplinarverfahren gegen sie eingeleitet wurde, schreiben kosovarische Medien.

„Der Fall wird noch untersucht, und sobald die Ermittlungsbehörden und die Gesundheitsinspektion die Ergebnisse und das endgültige Verfahren vorlegen, wird die Öffentlichkeit mit den gesetzlich vorgesehenen Einzelheiten und angemessenen Maßnahmen informiert“, heißt es in der Erklärung. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft von Peja, Shkodran Nikci, sagte, dass der Fall letzte Woche passiert sei und dass die Anfangsphase der Ermittlungen im Gange sei.