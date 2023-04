Babyalarm: Neymar wird wieder Papa! (FOTO)

Neymar und seine Lebensgefährtin Bruna Biancardi erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.



Das Paar gab diese frohe Botschaft auf Instagram bekannt und postete daraufhin einige Schnappschüsse, auf denen Bruna ihren Babybauch stolz präsentiert und Neymar sie liebevoll in den Arm nimmt sowie einen Kuss auf ihre Wange haucht.

“Wir denken an dich, planen deine Ankunft und sind dankbar, dass du uns vollständigen und glücklich machen wirst. Du wirst in eine wunderbare Familie hineingeboren werden, die dich bereits unbeschreiblich liebt! Bitte zögere nicht länger und komm zu uns”, so lauten die Zeilen aus dem Social-Media-Posting des Paares.



Ebenfalls wurde ein Bibelzitat hinzugefügt: “Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Mutterleib formte. Bevor du aus dem Schoß deiner Mutter hervorkamst, hatte ich dich auserwählt und geheiligt.”

Neymar hat einen Sohn namens Davi Lucca aus einer vorherigen Beziehung zu seiner Freundin Carolina Dantas. Neymar und Bruna begannen ihre Beziehung im Jahr 2021 und bestätigten diese ein Jahr später.