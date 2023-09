Bahnbrechende Operation: Krebspatientin erhält 3D-Nase

In einer bahnbrechenden Operation haben französische Chirurgen einer Krebspatientin eine im Labor „gedruckte“ Nase transplantiert. Die Patientin, die seit zehn Jahren nicht mehr ausgegangen war, plant nun, ihr Leben wieder in vollen Zügen zu genießen.

Nach einem langen und schwierigen Kampf gegen den Krebs, der ihr einen Teil ihres Gesichts raubte, hat eine französische Patientin endlich Grund zum Lächeln. Nach neun Jahren und mehreren gescheiterten Gesichtsrekonstruktionen wurde ihr eine neue Nase transplantiert, die zuvor im Labor „gedruckt“ wurde.

Die maßgeschneiderte Nase wurde fast vollständig in einem wissenschaftlichen Zentrum hergestellt. Allerdings stellten die Blutgefäße eine Herausforderung dar, da sie zu klein und zu komplex für den 3D-Druck waren. Um ein notwendiges Blutversorgungssystem zu entwickeln, befestigten die Wissenschaftler die Nase zunächst am Arm der Patientin, berichtet Science Alert.

Völlig überwältigt

Nach zwei Monaten Entwicklung an ihrem Arm wurde die Nase auf das Gesicht der Frau transplantiert. Die sechsstündige Operation wurde sorgfältig durchgeführt, wobei die Ärzte die neuen Blutgefäße mit der Schläfe der Patientin verbanden.

„Als ich am nächsten Tag aufwachte, war ich völlig überwältigt. Ich bin seit zehn Jahren nicht mehr ausgegangen, aber mein Mann und ich haben beschlossen, dass wir bald wieder in ein Restaurant gehen werden“, sagte die Patientin Ende 2022 der französischen Zeitung Le Monde.

Die Chirurgen vom Institut für Krebsforschung der Universität Toulouse in Frankreich berichteten im November 2022, dass es ihrer Patientin sehr gut geht. Sie kann nun angeblich besser riechen als je zuvor.

Enormes Potenzial dieser Technologie

„Diese Art der Rekonstruktion wurde noch nie in einem so zerbrechlichen und schlecht durchbluteten Bereich durchgeführt“, sagten sie aus dem Krankenhaus. Die Chirurgen hoffen nun, diese revolutionäre Technik in Zukunft für die Transplantation anderer Körperimplantate verwenden zu können.

Die bahnbrechende Operation hat nicht nur das Leben der Patientin verändert, sondern könnte auch den Weg für zukünftige medizinische Innovationen ebnen.

Die Verwendung von 3D-Druck in der Medizin zeigt das enorme Potenzial dieser Technologie und ihre Fähigkeit, das Leben von Patienten zu verbessern.