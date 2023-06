Messerangriff auf Spielplatz: Acht Kinder verletzt

In der französischen Stadt Annecy ereignete sich am Donnerstagvormittag ein Angriff auf einem Spielplatz, bei dem ein Mann mit einem Messer auf mehrere Menschen einstach. Acht Kinder, alle etwa drei Jahre alt, und ein Erwachsener wurden verletzt, wobei drei Kinder in kritischem Zustand sind. Der Vorfall fand in einem Park am See Annecy statt, und der mutmaßliche Täter wurde verhaftet. Laut Polizeikreisen bezeichnete sich der Mann als Asylbewerber aus Syrien, seine Identität wird derzeit überprüft. Er ist polizeilich unbekannt.

Der mutmaßliche Angreifer soll ein etwa 30-jähriger Syrer sein, der im April in Schweden den Flüchtlingsstatus erhalten haben soll, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine Polizeiquelle. In sozialen Medien kursiert ein Video, das zwei Männer mit Rucksäcken zeigt, die versuchen, den mit einem Messer bewaffneten Angreifer in die Enge zu treiben.

Ermittlungen laufen noch

Frankreichs Premierministerin Elisabeth Borne kündigte an, den Tatort besuchen zu wollen. Staatschef Emmanuel Macron zeigte sich bestürzt über den Vorfall und bezeichnete den Angriff auf Twitter als „absolut feige“. Die genauen Umstände der Tat sind bisher unklar. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich mehrere Kindergruppen im Park am See von Annecy. Der regionale Abgeordnete Antoine Armand nannte den Angriff „abscheulich“ und kündigte Ermittlungen an. Der französische Innenminister Gerald Darmanin lobte auf Twitter den schnellen Einsatz der Sicherheitskräfte.

Als Reaktion auf den Vorfall hielt die französische Nationalversammlung während ihrer Plenardebatte am Vormittag eine Schweigeminute ab. Parlamentspräsidentin Yaël Braun-Pivet äußerte die Hoffnung, dass die Folgen des schweren Angriffs keine Trauer über die Nation bringen würden.