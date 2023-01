Bahnhof von Brüssel: Messerangriff auf 17-Jährigen (VIDEO)

Ein 17-jähriger Junge wurde in den frühen Morgenstunden am Bahnhof in Brüssel angegriffen. Aufnahmen der Überwachungskameras, die den schrecklichen Moment des Angriffs zeigen, wurden veröffentlicht.

Inzwischen hat die belgische Polizei einen 18-jährigen Mann festgenommen, der einen anderen jungen Mann mit einem Messer angegriffen hatte, und die Staatsanwaltschaft gibt an, dass „der Vorfall im Zusammenhang mit einem früheren Streit zwischen zwei jungen Männern stattfand“.

Die in sozialen Netzwerken kursierenden Aufnahmen von Überwachungskameras, deren Quelle noch nicht bestätigt ist, zeigen eine Szene, in der ein Mann in einer schwarzen Jacke irgendwann ein Messer zückte und sich auf den jungen Mann stürzte. Der angegriffene junge Mann stand erschrocken auf und entfernte sich von dem Angreifer, und die Passanten, die sich in diesem Moment am Bahnhof befanden, flohen ebenfalls.

„Der Mann wird verdächtigt, einen Minderjährigen vorsätzlich angegriffen und geschlagen zu haben, was die Untätigkeit des Opfers zur Folge hatte. Weiters wird ihm das Tragen einer Waffe zur Last gelegt“, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Der Angreifer befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.