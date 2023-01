Balkan Stories: Die Gefahr des selbsterfüllenden Klischees

Auch viele Normale glauben an den Mythos

All das sei an sich belanglos, erklären die Normalen, sei aber Futter für die Nationalisten, und wecke Erinnerungen an die Passionsgeschichte des Balkanesen als solchen, besonders des Jugoslawen gleich welcher Zugehörigkeit.

Der Balkanese als solcher, besonders der Jugoslawe gleich welcher Zugehörigkeit, glaube eben gerne an solche Mythen.

Im Übrigen sei es nun einmal eine vielleicht nicht natürliche aber doch historische, Gesetzmäßigkeit, dass alle 40 oder spätestens 50 Jahre Krieg herrschen müsse auf der Halbinsel.

Der Balkanese als solcher, besonders der Jugoslawe gleich welcher Zugehörigkeit, lasse sich nun mal sehr leicht solchem Unsinn aufstacheln.

Entscheidend ist hier nicht, dass sich beide Versionen leicht unterscheiden.

Entscheidend ist, dass beide den gleichen Unsinn von sich geben. Nur in etwas anderen Worten.