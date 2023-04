Balkan Stories: Underground im zweiten Stock

Petar zeigt mit die beinahe verruchten Seiten des Beograder Nachtlebens. Bei unserer Erkundungstour sind wir in königlicher Begleitung. Eine Fotoreportage.

Es gibt in dieser Stadt vermutlich nichts, was Petar Janjatović nicht kennt.

So wie diesen Club im zweiten Stock in einem Wohnhaus in der Ulica Katanićeva 7, im Zentrum Beograds.

Es kann auch der dritte Stock gewesen sein. Wir waren nicht mehr ganz nüchtern, als wir das Čilton betreten haben.

Als ehemaliges Hostel verbreitet der Club schon ein bisschen Underground-Feeling.

Regelmäßig residiert hier Kralj Čačka, der König von Čačka.

Geboren ist Seine Hoheit, von Beruf erfolgreicher Rock-Sänger und Songschreiber, als Nenad Marić.

Er tritt übrigens auch gelegentlich hier auf.

Was allein schon ein Grund wäre, das Čilton zu besuchen.

Underground im zweiten Stock zu sein, ist ein anderer.

Balkan Stories, Christoph Baumgarten Christoph Baumgarten ist Journalist und Balkanreisender aus Leidenschaft. Seit 2015 verbindet er beide Leidenschaften auf seinem Blog Balkan Stories. Dort versucht er, Geschichten zu erzählen, für die es in größeren Medien meist keinen Platz gibt und stellt die Menschen in den Mittelpunkt. Mehr von Christoph könnt ihr unter balkanstories.net nachlesen.