Beauty Secrets: Die Vogue schwärmt von kroatischer Naturkosmetik (FOTOS)

In der letzten Ausgabe des britischen Vogue-Magazins wurde eine dalmatinische Kosmetikmarke angepriesen.

Im Artikel des berühmten Lifestyle-Magazins wird von Silvan Natural Cosmetics, einer Firma aus Dalmatien geschwärmt. In der Kampagne „Vogue’s Beauty Secrets“ werden im Magazin in den nächsten drei Monaten Produkte aus diesem kroatischen Unternehmen vorstellen.

Silvan Cosmetics stellt handgemachte Naturkosmetik her, die in speziellen Verpackungen mit Samen von Wildblumen verkauft werden. Die Inspiration für dieses Design hat die Gründerin der Kosmetikfirma, Jelena Bikić in traditionellen und geschichtlichen Motiven Kroatiens gefunden.

„Wir verwenden nur natürliche Inhaltsstoffe für unsere Produkte und haben uns durch die illyrische Kultur inspirieren lassen. Unser Ziel ist es, den Menschen und die Natur wieder näherzubringen und so eine Verbindung zu erneuern, die niemals in die Brüche hätte gehen dürfen“, so Bikić gegenüber „CroatiaWeek“.

Die Firma wurde 2016 gegründet und nach dem Gott Silvan benannt, der eine wichtige Rolle in der Religion der Illyrer spielte – vor allem für die Bewohner Zentraldalmatiens.

„Diese Stämme waren als Dalmatae bekannt. Silvan war der Gott der Natur, Wälder und Weiden. Aus diesem Grund haben wir ihn als Motiv für unser Logo ausgewählt. Wir möchten damit eine Verbindung zum Erbe der früheren Bewohner unseres Landes aufbauen. Unsere handgemachte Naturkosmetik repräsentiert Einfachheit und Natürlichkeit“, resümierte die Gründerin.

