Horror-Unfall auf Autobahn: Verletzte bei Massencrash (FOTOS)

Am Donnerstag um 8.15 Uhr erhielt die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Korneuburg einen Notruf bezüglich eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn A22, bei dem mehrere PKW beteiligt waren. Die Polizei gab an, dass der Unfall durch eine verloren gegangene Leiter ausgelöst wurde und insgesamt 10 Fahrzeuge in den Vorfall verwickelt waren.

Dank einer vorbildlichen Rettungsgasse waren die Einsatzkräfte rasch am Unfallort und konnten ihre Arbeit sofort aufnehmen. Vier verletzte Personen wurden vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Korneuburg kümmerte sich um die Absicherung der Fahrzeuge und gewährleistete den Brandschutz während der Rettungsarbeiten. Dabei musste ein Hochvolt-Akku eines Elektrofahrzeugs unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen abgeklemmt werden. Nach der medizinischen Versorgung der Verletzten begann die Feuerwehr mit 18 Mann die Bergung der beschädigten Fahrzeuge von der Fahrbahn.

Um die beschädigten Fahrzeuge von der Fahrbahn zu entfernen, wurden im Pendelverkehr Abschleppfahrzeuge und Wechsellader mit Kran eingesetzt. Dank der Vollsperre der Autobahn durch die Polizei konnte die Feuerwehr entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn auffahren, um die Fahrbahn so schnell wie möglich wieder befahrbar zu machen.

1 von 7

Währenddessen wurde mit einer speziellen Kehrmaschine der ASFINAG der Unfallschutt und Splitter von der Fahrbahn entfernt. Dank der exzellenten Zusammenarbeit zwischen der Polizei und Feuerwehr konnte die komplizierte Massenkarambolage in weniger als zwei Stunden erfolgreich bewältigt werden.