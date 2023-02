Sowas macht man niemals mit den Fotos der Verstorbenen?

Nicht nur auf dem Balkan, sondern überall auf der Welt gibt es eine Handvoll Aberglauben in Bezug auf Fotos von Verstorbenen. Einigen zufolge sollten sie nicht zur Schau gestellt werden, weil sie „unbelebte“ Energie ins Haus bringen, andere sind genau das Gegenteil – es wird angenommen, dass Bilder von verstorbenen Vorfahren eine Art Schutzengel sind, die Sie vor allem Negativen schützen.

Und es gibt auch Überzeugungen, dass Fotos nicht nur das Bild von jemandem „aufnehmen“ und auf Papier (oder Bildschirm in digitaler Form) abbilden, sondern die Fotos sollen auch seine Energie, Aura und buchstäblich die Seele „einsammeln“.

Für abergläubische Menschen ist die Frage, was mit Fotos geschehen soll, wenn eine Person gestorben ist, keineswegs naiv. Es gibt verschiedene Rituale, Regeln, die eingehalten werden sollten, um Unglück zu vermeiden oder im Gegenteil Glück und Freude zu beschwören.

Einer der verbreiteteren Rituale ist, dass das Foto des Verstorbenen eine Verbindung zur „anderen Welt“ hat. Aber die gute Nachricht ist, dass ein Bild, das eine verstorbene Person darstellt, nicht die Tür zu dieser Welt öffnet.

(FOTO: iStock/ CandyBoxImages)

Diejenigen, die sich mit Esoterik befassen, sagen jedoch, dass man, wenn man oft auf das Bild der Verstorbenen schaut und an die Probleme und Leiden denkt, die diese durchgemacht hatte, negative Assoziationen mit dieser Person hat und damit riskiert, dass schlechte Energie in das Zuhause eindringt. Auf diese Weise schwächt man den natürlichen Energieschutz, führt negative Schwingungen in das Umfeld ein. Das kann wiederum einen psychisch beeinträchtigen, indem man sich schlecht, traurig oder deprimiert fühlt.

Laut den Esoterikern sollte man niemals Fotos ausschneiden, auf denen Verstorbene zu sehen sind beziehungswiese lebende Personen von den Verstorbenen trennen. Schließlich ist ein Foto nur eine Erinnerung an Ihren geliebten Mensch und es kann einen lebenden Menschen nicht energetisch beeinflussen.

Sie empfehlen, solche Fotos in ein Album zu legen und ab und zu darin zu blättern, sich an schöne Momente mit den Liebsten zu erinnern und es dann wegzulegen.

Was das Aufhängen von Bildern der Verstorbenen an den Wänden betrifft, so gibt es unter Abergläubischen geteilte Meinungen. Nach Ansicht einiger ist es nicht die beste Idee, weil es ein energetisches Ungleichgewicht ins Haus bringen kann. Die anderen glauben allerdings, dass es Frieden (vorausgesetzt, es handelt sich um eine Person, mit der Sie eine gute Beziehung hatten) bringt.

Natürlich sollte man bedenken, dass diese „Regeln“ reiner Aberglaube sind und nur als solcher verstanden werden sollten.