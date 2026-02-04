Beim ersten Fünffachjackpot des Jahres warten sechs Millionen

Die Spannung steigt: Beim Lotto winken am Mittwoch satte 6 Millionen Euro im ersten Fünffachjackpot des Jahres. Vier Spieler durften sich bereits über Teilgewinne freuen.

Der Fünffachjackpot bei der kommenden Mittwochsziehung lässt Lottospieler aufhorchen. Nachdem auch am Sonntag kein Teilnehmer die sechs richtigen Zahlen 4, 5, 6, 11, 32 und 35 sowie die Zusatzzahl 9 auf seinem Schein markiert hatte, wächst der Jackpot auf beachtliche 6 Millionen Euro an. Was als erster Vierfachjackpot des Jahres begann, hat sich nun zur ersten fünffachen Gewinnchance 2026 entwickelt.

In der Kategorie Fünfer mit Zusatzzahl gab es hingegen gleich vier glückliche Gewinner. Drei davon kommen aus dem Burgenland, wobei allen jeweils die Zahl 32 zum großen Coup fehlte. Der vierte Glückspilz stammt aus Wien. Jeder der vier Gewinner darf sich über einen Betrag von mehr als 43.000 Euro freuen.

LottoPlus-Erfolge

Bei der LottoPlus-Ziehung mit den Gewinnzahlen 5, 6, 18, 36, 42 und 43 konnten am Sonntag zwei Spieler den Haupttreffer landen. Ein Gewinner stammt aus Vorarlberg, wo der zehnte von insgesamt 15 abgegebenen Tipps erfolgreich war. Der zweite Glücksfall ereignete sich in Salzburg, wo ein Quicktipp – der zweite von zehn – zum Erfolg führte. Beide Gewinner erhalten jeweils etwas mehr als 181.000 Euro.

Für die nächste LottoPlus-Runde am Mittwoch steht ein Gewinn von rund 350.000 Euro in Aussicht.

Joker-Gewinn

Beim Joker konnte ein Teilnehmer aus Kärnten jubeln. Die richtige Kombination 0 5 1 2 6 2 sowie das angekreuzte „Ja“ auf einem EuroMillionen-Schein bescherten dem Gewinner einen Solopreis von über 276.000 Euro.

Die Ziehung am kommenden Mittwoch wird von Ralph Huber-Blechinger moderiert.