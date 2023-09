Betonwerkstein GmbH: Finanzielle Durststrecke und Konkursverfahren

Die Betonwerkstein GmbH, ein renommierter Hersteller von Balustraden und anderen Betonelementen aus Brunnenthal, sieht sich mit einer finanziellen Durststrecke konfrontiert. Ein Konkursverfahren wurde am Landesgericht Ried eröffnet, wobei 13 Mitarbeiter und ein Schuldenberg von etwa einer Million Euro direkt betroffen sind. Interessanterweise ist ein beachtlicher Teil dieser Passiva, etwa 600.000 bis 700.000 Euro, durch Grundstückssicherheiten gedeckt.

Die Betonwerkstein GmbH, gegründet im Jahr 2006, hat sich im Laufe der Jahre einen Namen gemacht mit ihrer Herstellung von Säulen, Balustraden, Pfeilern und Fassadenelementen. Die Produkte des Brunnenthaler Unternehmens zieren unzählige Gebäude und verleihen ihnen ein einzigartiges Flair.

Doch die Corona-Pandemie hat auch vor diesem Betrieb nicht Halt gemacht. Sie hat tiefe Spuren in der Bilanz hinterlassen und zu erheblichen Umsatzeinbußen geführt. Viele Auftraggeber haben größere Projekte auf die Jahre 2024 und 2025 verschoben, was den Cashflow des Unternehmens zusätzlich belastet hat. Die Hausbank zog die Reißleine und stellte die Kredite des Unternehmens fällig, was letztlich zur Einstellung der Betriebstätigkeit führte.

Herausforderung, seine Gläubiger zu befriedigen

Nun steht das Unternehmen vor der Herausforderung, seine Gläubiger zu befriedigen und einen Weg aus der finanziellen Misere zu finden. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 25. Oktober per E-Mail an den Kreditschutzverband KSV 1870 melden. Parallel dazu arbeitet das Unternehmen an einem Sanierungsplan, der den Gläubigern angeboten werden soll.

Die erste Gläubigerversammlung ist für den 8. November am Landesgericht Ried angesetzt. Dort wird die Zukunft des Unternehmens und das Schicksal der 13 Mitarbeiter diskutiert werden.

Es bleibt zu hoffen, dass eine Lösung gefunden wird, die sowohl den Interessen der Gläubiger als auch den Mitarbeitern und dem Fortbestand des Unternehmens gerecht wird.