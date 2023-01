Wien stellt Mittel zur Unterstützung kleiner Unternehmen bereit

Die Stadt Wien hat Mittel zur Unterstützung und Ermöglichung eines nachhaltigen und energieeffizienten Betriebs kleiner Unternehmen in der Zukunft bereitgestellt, da diese am stärksten von Preissteigerungen und hohen Energiekosten betroffen sind.

Die Stadt Wien und die Wirtschaftsagentur Wien stellen kleinen Unternehmen und lokalen Versorgungsunternehmen zehn Millionen Euro zur Verfügung, damit sie nach den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf ihr Geschäft jetzt auch die Energiekrise bewältigen können. Mit finanziellen Mitteln wollen sie ein nachhaltiges und energieeffizientes Wirtschaften ermöglichen.

Unternehmen können im Rahmen des Projekts bis zu 20.000 Euro an Fördergeldern erhalten, gefördert werden unter anderem der Einsatz energieeffizienter Geräte wie Kühl- und Gefrierschränke, die klimafreundliche Wärmeversorgung, die Steigerung der Energieeffizienz in der Produktion oder Logistik und Verbesserung der Isolierung.

Die Förderung beträgt 60 Prozent der investierten Mittel. So kann ein Unternehmen, das 10.000 Euro in die Verbesserung der Energieeffizienz seines Betriebes investiert, eine Förderung in Höhe von 6.000 Euro erhalten. Bei einer Investition von 20.000 Euro beträgt die Förderung 12.000 Euro. Die Mindestanlage beträgt 1.000 Euro. Gleichzeitig ist es wichtig, dass Unternehmen ihre angemeldeten Projekte nach der Förderzusage realisieren. Alle realisierten Projekte tragen zur Erreichung des Wiener Ziels der Klimaneutralität bis 2040 bei.

Kleine Unternehmen mit bis zu fünfzig Mitarbeitern können ihre Projekte vom 1. Februar 2023 bis Ende des Jahres anmelden.

Die Wirtschaftsagentur Wien hat zudem dafür gesorgt, dass es in jedem Wiener Bezirk einen Beratungsdienst gibt, der Unternehmen über Fördermaßnahmen, Projektvorbereitungen und Lösungsmöglichkeiten informiert. Anlässlich der Vorstellung des Fonds für Energiesparmaßnahmen sagte der Wirtschaftsrat der Wiener Stadtverwaltung, Peter Hanke, dass die Mittel die Wettbewerbsfähigkeit kleiner Wiener Unternehmen stärken und deren Investition in eine nachhaltige Zukunft erleichtern sollen.