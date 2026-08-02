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Angriff

Blutbad in Fast-Food-Lokal: Schütze tötet mehrere Menschen

Blutbad in Fast-Food-Lokal: Schütze tötet mehrere Menschen
FOTO: iStock/Screenshot
2 Min. Lesezeit |

In einem Fast-Food-Restaurant in Idaho bricht Panik aus – Schüsse fallen, Menschen fliehen. Ein Angriff mit tödlichem Ausgang erschüttert die Stadt Twin Falls.

Bei einer Schießerei in einem Fast-Food-Restaurant in Twin Falls, Idaho, sind mehrere Menschen getötet worden, weitere erlitten Verletzungen. Auch der Angreifer kam bei dem Vorfall ums Leben. Polizeichef Matthew Hicks bestätigte am Samstag nach dem Angriff mehrere Todesopfer, ohne zunächst konkrete Zahlen zu nennen. Der Notruf wegen eines aktiven Schützen beim In-N-Out-Restaurant ging nach Angaben der Stadt kurz vor 14:30 Uhr Ortszeit ein.

Einem Stadtsprecher zufolge, der sich gegenüber dem Sender NBC äußerte, kamen drei Menschen ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Die Behörden stellten später klar: Der Schütze ist unter den drei Todesopfern. Von ihm geht keine weitere Gefahr für die Bevölkerung aus.

Angriff auf In-N-Out

Der Angriff richtete sich gegen ein Lokal der bekannten Fast-Food-Kette In-N-Out Burger. In im Internet kursierenden Videos ist zu sehen, wie mehr als ein Dutzend Menschen fluchtartig das Restaurant verlassen. Ebenfalls auf den Aufnahmen zu erkennen: der Angreifer, ein offenbar junger Mann, der mit einer langen Schusswaffe bewaffnet war.

In den USA, wo vergleichsweise lockere Waffengesetze gelten, ereignen sich regelmäßig Schusswaffenangriffe mit Todesopfern und Verletzten.

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KO KOSMO-Redaktion
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