UFC-Kampf in Belgrad: Medic lässt Gegner keine Chance (VIDEO)

29 Sekunden – mehr brauchte Uroš Medić nicht, um die UFC-Halle zum Beben zu bringen.

Medić ließ keine Zweifel aufkommen: Mit einem der eindrucksvollsten Auftritte seiner UFC-Laufbahn fegte der serbische Kämpfer seinen Gegner Daniel Rodriguez in gerade einmal 29 Sekunden aus dem Käfig – per technischem K.o. und unter dem tosenden Jubel des Publikums.

Der Weltergewichts-Hauptkampf bei UFC Fight Night 283 („UFC Belgrade“) in der Belgrade Arena in Belgrad wurde damit zu einem der kürzesten Kämpfe des Abends.

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Blitzschneller Sieg

Der Kampf hatte kaum begonnen, als Rodriguez mit einem Beintritt die Initiative ergriff. Doch Medić ließ sich davon nicht beirren – im Gegenteil. Er antwortete mit einem wuchtigen Körpertreffer, der Rodriguez unmittelbar zu Boden schickte.

30 SEKUNDI!!!

UROŠ MEDIĆ NOKAUT PRVA RUNDA!

DOBRODOŠAO KUĆI DOKTORE!#UFCBelgradepic.twitter.com/23QC3M78lZ — Kavez MMA (@KavezMma) August 1, 2026

Was folgte, war eine gnadenlose Schlagserie, die dem Gegner keinerlei Möglichkeit zur Erholung ließ. Der Ringrichter griff rasch ein, sobald klar war, dass Rodriguez nicht mehr in der Lage war, sich zu verteidigen – und beendete damit einen Kampf, der kaum Zeit hatte, überhaupt zu beginnen.