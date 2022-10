Bosnien: Partei fordert Entfernung kroatischer Flaggen

Die führende bosniakische Partei SDA (dt. Partei der demokratischen Aktion) forderte die Entfernung kroatischer Flaggen in Bosnien und Herzegowina in der Gemeinde Novi Travnik in Zentralbosnien, was der örtliche Bürgermeister Stjepan Dujo am Mittwoch als Ausdruck von Hass und Leugnung der Identität von Kroaten in Bosnien und Herzegowina bewertete.

Entlang der Hauptstraße in der Gemeinde Novi Travnik wurden an mehreren Stellen Masten mit den Flaggen der Kroaten in Bosnien und Herzegowina aufgestellt, die sich größtenteils auf privatem Grund befinden. Dies störte die lokale bosniakische Partei SDA, die den Gemeinderat aufforderte, dem Obmann der demokratischen Partei HDZ von Bosnien und Herzegowina, Stjepan Dujo, die Entfernung der kroatischen Flaggen zu befehlen.

Obmann Dujo weist darauf hin, dass dieser Schritt eine absichtliche Zunahme der Spannungen zwischen Kroaten und Bosniaken darstellt.

„Dies ist kein entgegengebrachtes Verständnis von Bosnien und Herzegowina als einem Staat mit drei konstituierenden Völkern und Hass auf andere und ihre Identität. Wie in diesem Fall der Ausdruck des Hasses der Partei SDA auf das kroatische Volk in Bosnien und Herzegowina sowie auf die Identität des kroatischen Volkes in Bosnien und Herzegowina“, sagte Dujo in einem Interview für das Portal Dnevnik aus Mostar.

Er schloss die Möglichkeit nicht aus, dass es die führende bosniakische politische Partei war, die zahlreiche frühere Vorfälle, Angriffe auf Kroaten in Bosnien und Herzegowina, deren Fahnen und Denkmäler inspirierte.

Lesen Sie auch: Tourismus: Bosnien-Herzegowina feiert Rekordsaison Laut Zahlen der bosnischen Agentur für Statistik verzeichnet Bosnien und Herzegowina heuer einen Besucherzuwachs von 55,5 Prozent.

Gewerkschafter fordert mehr Lohn für alle ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian stellte gestern die Gesprächtsrichtung für die Herbstrunde der Gehaltsverhandlungen auf

Offiziell? Bosnien soll EU-Beitrittskandidat werden Die Europäische Kommission soll heute die Empfehlung abgeben, Bosnien und Herzegowina offiziell den EU-Kandidatenstatus zu verleihen.