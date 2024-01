Bosnier hat zwei Ehefrauen: Jetzt kommen Babys! (VIDEO)

Elmedin Karic, der bosnischer Casanova, der mit zwei Frauen zusammenlebt, erwartet Nachwuchs von beiden. Diese ungewöhnliche Familiensituation, die in Österreich für Diskussionen sorgen könnte, wirft Fragen über kulturelle Nuancen, Geschlechterrollen und die Auswirkungen auf die Beteiligten sowie auf die Gesellschaft auf.

Elmedin Karic, ein Mann aus Busovaca, Bosnien, hat eine unkonventionelle Familienstruktur geschaffen, die die Gesellschaft aufwühlt. Vor zwei Jahren lernte er Jana, eine Frau aus der Ukraine, in Deutschland kennen. Zwischen ihnen entstand nicht nur Liebe, sondern auch der Wunsch, zusammen zu leben. „Schlafplan… Siehst du, mit einer Frau schlafe ich hier, während die andere mit den Kindern dort ist. Die nächste Nacht geht die andere Frau zu mir, die erste geht zu den Kindern. Es macht nichts aus, dass sie nicht ihre Mutter ist, sie alle lieben sich, die Kinder respektieren auch die, die nicht ihre echte Mutter ist. Ich habe auch dem älteren gesagt, der in der Schule ist, du musst Jana ein bisschen respektieren, wir werden alle zusammen leben. Wir respektieren uns, wir haben uns darauf geeinigt.“, erzählt Elmedin.

Elmedin lebt bereits mit seiner rechtmäßigen Frau Fatima zusammen, als er Jana nach Hause brachte. Diese Entscheidung führte zu Konflikten mit seinen Eltern und den Eltern von Fatima, die diese Lebensweise nicht unterstützten. Trotz der Widerstände entschied sich Elmedin, ein Haus auf Raten zu kaufen, in dem er nun mit seinen beiden Frauen und ihren drei Kindern lebt.

Die Ankunft von Jana in der Familie war nicht ohne Herausforderungen. Fatima war zunächst nicht für diese Art von Beziehung aufgeschlossen. „Fatima ist 28, sie ist 44, ich bin 32 Jahre alt. Da ist Liebe, wir drei sind gleich geboren, zusammen geboren, zusammen aufgewachsen, zusammen leben wir. Ich habe immer geträumt, ich will zwei Frauen haben. Dann habe ich ihr ein bisschen vorgeschlagen, ich habe eine andere, ich will hin und her. Sie zu mir, ich werde dich töten. Sagte ich, komm schon, Bona, ich liebe dich. Sie war die erste, die sagte, du darfst deine Frau nicht verlassen. Du darfst deine Frau nicht verlassen, du darfst sie nicht wegen mir verlassen, das hat mich am meisten an ihr angezogen.“, erzählt Elmedin.

Die ungewöhnliche Familiensituation hat nun eine neue Wendung genommen: Beide Frauen sind schwanger. „Was ist, Fatima? Was ist, Fatka? Fatima ist etwas…“, hört man Elmedin in einem viralen Video sagen. Ein anderer Mann im Video fügt hinzu: „Pite, bring Pite hierher. Jetzt mach hier. Beide sind also schwanger.“

Trotz der Herausforderungen und Hindernissen arbeiten die Frauen Jana und Fatima jetzt gut zusammen, helfen einander und teilen das Bett – das heißt, sie teilen ihren Ehemann. Elmedin sagt, dass Jana und Fatima sich wie echte Schwestern umsorgen.