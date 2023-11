Bosnier mit zwei Ehefrauen wird von Polizei angezeigt

In Busovaca, einer Kleinstadt in Bosnien-Herzegowina, sorgt eine außergewöhnliche Liebesgeschichte für Aufsehen. Elmedin Karic lebt dort in einer unkonventionellen Beziehung mit zwei Frauen zusammen, was gegen die Gesetze des Landes verstößt. Trotz des Engagements von Almir Terzic, einem politischen Analysten und Verfechter der Geschlechtergleichheit, wirken die staatlichen Institutionen in dieser Angelegenheit machtlos.

Eine ungewöhnliche und bizarre Liebesgeschichte hat in Busovaca, Bosnien-Herzegowina, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt. Elmedin Karic lebt mit zwei Frauen zusammen, was er als die Erfüllung eines Traums bezeichnet. Seine erste Ehefrau, Fatima, ist die Mutter ihrer drei Söhne. Vor zwei Jahren brachte Elmedin eine neue Frau in sein Leben: Jana, eine Ukrainerin, die er während seiner Arbeit in Deutschland kennengelernt hat.

Die Geschichte eines Mannes, der mit zwei Frauen in Bosnien-Herzegowina lebt, steht im Gegensatz zu den Gesetzen des Landes, die das Eheleben, die Familie und das Zusammenleben regeln. Diese ungewöhnliche familiäre Situation hat eine Vielzahl von Reaktionen in der Gesellschaft und den Medien hervorgerufen.

Legal gegründete Ehegemeinschaft

Almir Terzic, Redakteur, politischer Analyst und Autor von Publikationen zur Geschlechtergleichheit, hat sich an das Zentrum für soziale Arbeit gewendet. Auf seinem Facebook-Account veröffentlichte Terzic: „Hier, ich habe eine konkrete Maßnahme ergriffen – ich habe den skandalösen Akt der Segregation gemeldet – ZWEI FRAUEN UNTER EINEM DACH.“

Er forderte das Zentrum auf, zu untersuchen und zu antworten, ob es sich um eine legal gegründete Ehegemeinschaft handelt oder um zwei Ehen mit zwei Frauen.

Das Zentrum für soziale Angelegenheiten in Busovaca ist über die Mitteilungen betreffend Elmedin Karic im Bilde. Nachdem die vorhandenen Dokumente geprüft wurden, konnte kein Eintrag zu seiner Person gefunden werden. Daher ist diese Einrichtung nicht die zuständige Stelle für diesen speziellen Fall.