Schwangere Frau kam stark betrunken ins Krankenhaus

Eine hochschwangere Frau in Nowosibirsk, Russland, stark alkoholisiert, wird vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist so prekär, dass die Sanitäter sie tragen müssen, um sie sicher in den Kreißsaal zu bringen. Die 27-Jährige ist derart betrunken, dass sie nicht einmal Angaben zu ihrer Person machen kann.

Die Ärzte sind zunächst verwirrt, als sie versuchen, ihre Schwangerschaftshistorie zu ergründen. Sie behauptet, bereits dreifache Mutter zu sein und nun ihr viertes Kind zu erwarten. Später stellt sich jedoch heraus, dass sie tatsächlich erst zum zweiten Mal schwanger ist.

Die Verwirrung nimmt zu, als das Krankenhauspersonal in ihrer Tasche nach persönlichen Dokumenten sucht. Statt der erwarteten persönlichen Gegenstände wie Bademantel oder Hausschuhe, finden sie eindeutige Beweise für ihren Alkoholkonsum: eine anderthalb Liter Bierflasche. Die 27-Jährige soll dabei so stark alkoholisiert gewesen sein, dass die Sanitäter sie auf den Armen hatten tragen müssen. Die ,,Komsomolskaja Prawda“ veröffentlicht dazu online ein Foto, das den Alkoholvorrat der Frau in einer Riesenflasche zeigt, berichtet ,,Heute“.

Während der Geburt schläft die Frau ein und bekommt von der Ankunft ihres Kindes nichts mit. Kaum erwacht, entfacht sie eine Zigarette nach der anderen, trotz des strikten Rauchverbots in russischen Krankenhäusern. Ihre Mitpatientinnen sind entsetzt über ihr Verhalten. Sie beschreiben sie als ständig ,,herumlaufend“ und ,,ständig rauchend“.

Als man ihr schließlich die Zigaretten wegnimmt, eskaliert die Situation. ,,Sie war empört und schrie, sie werde hier sterben, weil sie keine Zigaretten bekomme“, berichtet eine Zeugin. Die Frage, die allen auf den Lippen liegt: ,,Wie kann das nur sein? Was ist bei der daheim los?“