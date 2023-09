Ungewöhnliche Geburt auf der Südost-Tangente

Inmitten des Verkehrstrubels der Südost-Tangente, Österreichs meistbefahrener Autobahn, erlebte eine Familie ein Wunder. Nicht in einem Krankenhaus, sondern auf dem Pannenstreifen wurde Niklas, das zweite Kind von Georg und Bettina, geboren.

Wien, 2. August, 21:30 Uhr: Auf der Südost-Tangente, der meistbefahrenen Autobahn Österreichs, macht sich unerwartet neues Leben bemerkbar. Nicht im Geburtshaus, nicht im Krankenhaus, sondern auf dem Pannenstreifen. Niklas, das zweite Kind von Georg und Bettina, kann es nicht erwarten, die Welt zu sehen.

Es war eine Fahrt wie jede andere. Georg, frischgebackener Vater eines Erstgeborenen, saß mit seiner hochschwangeren Frau Bettina im Auto, auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Wehen hatten eingesetzt, die Fahrt schien reibungslos zu verlaufen, bis sie die Höhe von St. Marx erreichten. „Der Kopf schaut schon raus“, waren die Worte, die Georg in den Hörer stammelte, als er die Notrufnummer 144 wählte.

Am anderen Ende der Leitung, in der Wiener Rettungsleitstelle, nahm Thomas den Anruf entgegen. Thomas, ein erfahrener Notrufdisponent, der schon zwei Geburten am Telefon begleitet hatte, bewahrte die Ruhe. „Ich war so unglaublich nervös!“, erinnert sich Georg. „Aber er hat mich mit einigen wenigen Worten wieder beruhigt und mir genau gesagt, was zu tun ist.“

Baby Niklas‘ außergewöhnliche Ankunft

Thomas‘ Anweisungen waren klar, präzise und beruhigend. „Ich mache das inzwischen einige Jahre. Aber es ist schon selten, dass es so schnell geht“, gesteht Thomas. Er leitete Georg an, seiner Frau und seinem zweiten Kind bis zum Eintreffen des Rettungswagens zur Seite zu stehen.

Kürzlich hatte die junge Familie die Gelegenheit, ihren telefonischen Retter persönlich zu treffen. Sie besuchten die Rettungszentrale, um sich bei Thomas zu bedanken. Niklas, der kleine Held dieser Geschichte, hat alles gut überstanden.

Als Erinnerung an seine ungewöhnliche Geburt erhielt er ein Rettungsbuch und einen Teddybären.