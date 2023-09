Jetzt ist es fix: Gratis Mittagessen an Wiener Schulen

„50.000 Familien profitieren, wenn ab diesem Schuljahr allen Schüler in ganztägig geführten offenen Pflichtschulen ein kostenfreies Mittagessen zur Verfügung gestellt wird.“

Dieses Entlastungspaket wurde heute im Wiener Gemeinderat beschlossen und ist ein großer Schritt um Familien in Wien zu unterstützen und sicherzustellen, dass Bildung keine finanzielle Barriere darstellt. Als NEOS haben wir den Anspruch, dass jedes Kind ein Recht auf ein warmes und gesundes Mittagessen hat, unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern. Ein warmes Mittagessen ist nicht nur gesundheitsfördernd, sondern hat auch langfristig positive Effekte auf den Bildungserfolg, wie eine Langzeitstudie der Universität Lund in Schweden belegt.

„Mit dieser Initiative, ausgehend vom Wiener Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr, ist das ein weiterer Baustein in einem Gesamtentlastungpaket für Wiener Familien mit Kindern. Wir investieren im Jahr 2023 rund 38 Mio. Euro für kostenfreies Mittagessen, im Folgejahr sind Investitionen von knapp über 44 Millionen Euro vorgesehen“, erklärt NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling.

2.000 Euro Ersparnis

Familien mit zwei Kindern in ganztägig geführten Wiener Pflichtschulen ersparen sich so rund 2.000 Euro pro Schuljahr. Bei durchschnittlich 185 Schultagen pro Jahr sind das 10,80 Euro pro Tag, eine erhebliche finanzielle Entlastung in Zeiten von ständig steigenden Lebenshaltungskosten.

„Diese Maßnahme bringt nicht nur eine große Entlastung für Familien, sondern ist auch ein wichtiger Beitrag für die Gesundheit von Schulkindern. An unserem Ziel, allen Wiener Schulkindern in Zukunft ein kostenloses Mittagessen anbieten zu können, arbeiten wir weiter mit Hochdruck“, so Emmerling abschließend.