Branko Stanchev: „Unser Ziel ist Magenta zur beliebtesten Marke in Österreich zu machen”

Branko Stanchev hat seit dem 1. Juli 2023 die Führung des Privatkundensektors bei Magenta Telekom übernommen. KOSMO hat mit ihm über die Prioritäten, Ziele, Hauptstrategien, sowie Unterschiede zwischen dem österreichischen und dem mazedonischen Markt gesprochen.

KOSMO: Sie haben am 1. Juli dieses Jahres die Leitung des Privatkundensektors bei Magenta Telekom übernommen. Davor haben Sie 12 Jahre für Telekom Mazedonien gearbeitet. Wie fühlen Sie sich dabei?

Branko Stanchev: Ich würde sagen, es ist sowohl persönlich als auch beruflich eine große Veränderung für mich und meine Familie. Andererseits ist es eine schöne Herausforderung und eine große Motivation, auch hier gute Dinge zu tun. Ich denke, dass ich aus meiner Sicht viele Erfahrungen mitbringe, aber was ich im ersten Monat gelernt habe, ist, dass der österreichische Markt anders ist. Daher kann ich viele neue Dinge lernen und bin sehr glücklich, dass ich persönlich in Österreich wachsen werde. Seit meinem Start hier bin ich angenehm überrascht. Die Menschen sind fröhlich, hilfsbereit und kooperativ, besonders innerhalb der Organisation. Ich habe viele Kollegen aus dem Balkanraum und den ehemaligen jugoslawischen Ländern. Das Teilen ähnlicher Gewohnheiten und Interessen mit ihnen vermittelt mir ein Gefühl von Verbundenheit, da ich jetzt auch Teil der Balkan-Gemeinschaft in Österreich bin.

Was sind Ihre wichtigsten Prioritäten und Ziele in Ihrer neuen Rolle?

Aus meiner Sicht spielen wir als Telekommunikationsanbieter eine entscheidende Rolle bei der Erfüllung eines grundlegenden menschlichen Bedürfnisses: der Kommunikation. Dies ist besonders wichtig im heutigen digitalen Zeitalter. Meine drei Hauptziele für Magenta Telekom sind: Sicherstellen, dass unsere Kunden nicht nur zufrieden sind, sondern zu unseren Befürwortern werden; Ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem unsere Mitarbeiter zufrieden und motiviert sind; Das Unternehmen in jeder Dimension wachsen lassen, zum Vorteil unserer Aktionäre. Diese Ziele sind miteinander verknüpft. Die Deutsche Telekom ist die wertvollste Marke Europas und unsere Mission ist es, diesen Ruf zu wahren und zu stärken.

(FOTO: Igor Ripak)

Welche sind Ihre Hauptstrategien, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern und die Präsenz auf dem Markt zu stärken?

Bei der Entwicklung von Strategien ist es unerlässlich, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen. Um die Kunden zufriedenzustellen, müssen wir Produkte und Dienstleistungen anbieten, die ihr Leben vereinfachen. Die Verbesserung der Kundenerfahrung an jedem Berührungspunkt und die Priorisierung der Digitalisierung, wie die Entwicklung von Online-Anwendungen, sind dabei entscheidend. Obwohl Magenta derzeit die führende europäische Marke weltweit ist, ist es unser Ziel, sie zur beliebtesten Marke in Österreich zu machen, selbst gegenüber großen Wettbewerbern. Wir streben nach Einfachheit, insbesondere in digitalen Kanälen, erkennen jedoch die Bedeutung der Bedienung unterschiedlicher Segmente an, da nicht eine Lösung für alle passt. Daher sollte man so einfach wie möglich sein, aber auch für verschiedene Segmente relevant sein.

Wie reflektiert Ihre ICT-Erfahrung Ihren Führungsansatz im Telekommunikationsbereich und wie nutzen Sie Ihr Ingenieurwissen in dieser Rolle?

Dank meines Hintergrundwissens konnte ich Technologie auf einer anderen Ebene verstehen lernen. Ich habe in der Forschung und Entwicklung gearbeitet, war Softwareentwickler und ICT-Experte und habe verschiedene technische Rollen durchlaufen. Meine Karriere in der Telekommunikationsbranche war vielfältig, von Unternehmens- und Regulierungsfunktionen bis hin zu kommerziellen Funktionen sowohl im Verbraucher- als auch im B2B-Segment. Diese Mischung aus Erfahrungen ist unschätzbar wertvoll. Obwohl ich auch im Bankwesen tätig war, zeichnet sich der Telekommunikationssektor durch seine vielfältigen Geschäftsbereiche aus. Von Marketingkommunikation und Markenpositionierung bis hin zu Servicekanälen, Produktentwicklung und Digitalisierung, alles funktioniert auf hohem Niveau. Die Branche ist stark von der neuesten Technologie abhängig, die aufgrund ihrer schnellen Entwicklung erhebliche Investitionen erfordert. Als Teil der Deutsche Telekom Gruppe, zu der auch Magenta Telekom gehört, investieren wir strategisch langfristig, um Vorteile für die Gesellschaft und unsere Kunden zu gewährleisten.

