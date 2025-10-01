Braut attackiert & Sanitäter gewürgt: Serbische Hochzeit endet blutig (VIDEO)

Statt Hochzeitsglocken ertönten Polizeisirenen: In Serbien eskalierte eine Feier zur Massenschlägerei, bei der sogar Sanitäter angegriffen wurden.

Bei einer Hochzeitsfeier in Gornji Milanovac, Serbien, artete am Sonntagabend ein festlicher Anlass in eine wilde Schlägerei aus. Gegen 22 Uhr alarmierte man die Polizei, nachdem die Situation im Festsaal eines örtlichen Hotels völlig außer Kontrolle geraten war. Nach bislang unbestätigten Informationen soll der Auslöser ein tätlicher Angriff auf die Braut gewesen sein – ein weiblicher Gast hatte offenbar die Braut attackiert, woraufhin der Bräutigam einschritt. Die Angreiferin blieb anschließend regungslos am Boden liegen.

Die eintreffenden Rettungskräfte wurden bei ihrem Versuch zu helfen selbst zur Zielscheibe der aufgebrachten Hochzeitsgesellschaft. Die Polizei hatte erhebliche Schwierigkeiten, die Streithähne zu trennen. In sozialen Netzwerken kursiert mittlerweile ein Video der chaotischen Szenen.

Brutale Szenen

Trotz der unscharfen Aufnahmen ist deutlich zu erkennen, wie mehrere Personen handgreiflich werden, während Polizei und Sanitäter verzweifelt versuchen, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Auf den Aufnahmen ist auch zu sehen, wie ein Rettungssanitäter, der sich über eine am Boden liegende Person beugt, brutal weggestoßen wird. In einer weiteren Sequenz drängt ein Mann wiederholt eine Sanitäterin zur Seite und greift dann den zuvor weggestoßenen Helfer an, während ihn gleichzeitig ein anderer Mann von hinten würgt.

Laufende Ermittlungen

Die Auseinandersetzung flammte danach erneut auf, konnte aber schließlich von den Beamten unterbunden werden. Mehrere Personen wurden in Gewahrsam genommen, ein weiblicher Gast musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die zuständige Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren – noch müssen zahlreiche Beteiligte und Zeugen vernommen sowie Überwachungsaufnahmen ausgewertet werden.

Um den genauen Tathergang zu rekonstruieren.