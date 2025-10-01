Liebeskummer eskaliert: 17-Jähriger droht mit Blutbad an Schule

Aus Liebeskummer wird tödliche Drohung: Ein 17-Jähriger kündigt ein Blutbad an seiner Schule in Stockerau an. Der Unterricht musste vorübergehend eingestellt werden.

Am Montagabend drohte ein 17-Jähriger über einen Messenger-Dienst damit, ein Schulgebäude in Stockerau zu sprengen und ein Massaker zu verüben. Der Minderjährige verfasste in einer Chatkonversation beunruhigende Nachrichten wie „nur Blut vor der Schule liegen“ würde und bekräftigte seine Absicht mit den Worten: „Ich habe auf alles geschworen, was mir heilig ist“. Sowohl die Bildungseinrichtung als auch die Exekutive (Polizei) handelten umgehend.

Der Schulbetrieb wurde am Dienstag eingestellt und erst am Mittwoch wieder aufgenommen. Zusätzlich wurden therapeutische Fachkräfte bereitgestellt, um Schüler und Lehrkräfte bei der Verarbeitung des Vorfalls zu unterstützen.

Ermittlungen laufen

Die Staatsanwaltschaft Steyr hat Ermittlungen gegen den 17-jährigen Jugendlichen eingeleitet, der mutmaßlich aufgrund von Liebeskummer Drohungen gegen seine Ex-Freundin sowie gegen eine Bildungseinrichtung ausgesprochen haben soll. Nach Angaben der Behörden wurde der Verdächtige in Steyr gefasst.

Der Jugendliche besitzt keine österreichische Staatsbürgerschaft und ist selbst Schüler der Mittelschule in Stockerau. Die Sicherheitskräfte führten weitreichende Suchmaßnahmen durch, die schließlich zum Erfolg führten.

Ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich teilte mit, dass die Untersuchungen in diesem Fall noch andauern.