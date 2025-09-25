Blutige Eskalation: 26-Jähriger rastet bei Freunden völlig aus

Aus dem Freundesbesuch wurde ein Polizeieinsatz: Ein betrunkener 26-Jähriger attackierte zwei Bekannte, drohte mit dem Tod und zertrümmerte wutentbrannt eine Glastür.

Ein 26-jähriger Österreicher wurde in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Brigittenau von der Polizei festgenommen. Der Mann soll zwei seiner Freunde während eines Besuchs tätlich angegriffen und mit dem Tod bedroht haben. Die Opfer im Alter von 19 und 21 Jahren erlitten leichte Verletzungen und sperrten den stark alkoholisierten Angreifer aus der Wohnung aus.

Eskalation im Stiegenhaus

Der Ausgesperrte reagierte mit Gewalt und trat mehrfach gegen die Wohnungstür, wobei ein Glaseinsatz zu Bruch ging. Durch die Scherben zog er sich Schnittverletzungen an der rechten Hand zu, die eine notfallmedizinische Versorgung und den Transport in ein Krankenhaus erforderlich machten.

Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Verdächtigen im Stiegenhaus des Wohngebäudes an und nahmen ihn vorläufig fest. Gegen den 26-Jährigen wurde Anzeige wegen gefährlicher Drohung (§ 107 StGB), Körperverletzung (§ 83 StGB) und Sachbeschädigung (§ 125 StGB) erstattet.

Zum Schutz der beiden Opfer verhängten die Behörden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Mann. Diese Maßnahmen können gemäß § 38a Sicherheitspolizeigesetz (SPG) von der Polizei ausgesprochen werden, wenn eine unmittelbare Gefahr für Leib oder Leben besteht – insbesondere bei häuslicher Gewalt oder Bedrohungssituationen.